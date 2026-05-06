「なかなか見られないクールな姿」雰囲気がらり、背中ぱっくり黒ドレス姿が話題の女子バドミントンメダリスト「モデルすぎる」「エレガント」

志田の普段とは違う姿が話題を呼んでいる(C)Getty Images

24年パリ五輪にバドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽が最新ショットを公開。話題を呼んでいる。

5月5日までに自身のインスタグラムを更新。「ゲーテ6月号に掲載していただきました」とコメント、一緒に公開されたカットでは背中が大きく開いたブラックコーデのドレス姿を披露。しっかりとメイクも決め、普段のはつらつとした姿とは違った大人の雰囲気を漂わせている。

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この雰囲気一変の“モデル姿”にはフォロワーやSNS上でも「マジか！」「綺麗すぎますよ」「モデルとしても上品なオーラを放っている」「とても素敵でかっこいいです」「なかなか見られないクールな姿」「モデルすぎる」「エレガント」と海外ファンからも関心が寄せられている。

志田は松山奈未との「シダマツ」ペアで24年パリ五輪で銅メダルを獲得。昨年からは同じくパリ五輪、混合ダブルスで銅メダルを獲得した五十嵐有紗とペアを組み、再び28年ロス五輪出場を目指している。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]