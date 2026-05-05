デニムを「シンプルにドレスアップ」普通なのに可愛いコーディネートのテクニック

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定番のアップデート、新色探し、挑戦してみたいデザインなど、欲しい服をあれこれ想像するときに、デニム主体で考えるとハズさないから。複雑なテクニックは必要なし。ただ気分をゆだねるだけで、「ベーシック+新しさ」の絶対バランスが成立する、デニムありきの更新リストを作成。



デニムをトップスでドレスアップ

かわいいとはまた違う女っぽさを求めて、体のパーツをキレイに見せてくれるようなデザインや質感のシャツ＆ブラウスに注目。



ドレスのようなオフショル

立体的なスリーブとオフショルのコントラストで華奢な肩をメイク

デニムパンツ／ラングラー（エドウイン・カスタマーサービス）　ブラウス／HER.　ボリューミィなブラウスをスマートにとり込むために、デニムはあえてスリムな形を選択。スキンコンシャスなデザインのおかげで飾り立てずとも華やかに。



サテン風でロンTとブラウスの間

ひかえめなドレープでラフというより優雅な佇まい

デニムパンツ／ebure（LITTLE LEAGUE INC.）　ブラウントップス／MANGO　ネックラインがなだらかに開く計算されたたるみで、デコルテがキレイに見える。微光沢の適度な装飾性で、気楽なワンツースタイルをクラスアップ。



ガーリーな色も幼く転ばない「ハンサムなパステル」

デニムパンツ／HER.　ピンクジャケット／メゾンスペシャル（メゾンスペシャル 青山店）　肩が余るビッグサイズのジャケットで、淡いピンクを辛口仕立てに。合わせるデニムは色ムラのないブルーを選び、落ち着かせて。



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