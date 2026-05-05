飼い主さんが5時間ぶりに帰宅したら、ワンコが数年ぶりに再会できたかのように熱烈歓迎してくれて…？愛にあふれた光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で44万8000回再生を突破しています。

【動画：5時間外出→家に帰ったら、犬が外で待っていて…まるで数年ぶりの再会のような『熱烈大歓迎』】

5時間ぶりに帰宅したら…

TikTokアカウント「kcrbsa_ml」に投稿されたのは、外出していた飼い主さんが帰宅して、ポメラニアンの「ますお」君と5時間ぶりに再会した時の様子です。

飼い主さんがお家まであと数メートルというところに来ると、リードに繋がれた状態で外に出ているますお君の姿が見えたそう。どうやらそろそろ飼い主さんが帰って来る頃だと思って、お家の前で待っていてくれたようです。

まだ飼い主さんとは距離があるのですが、ますお君は二本足で立ち上がって両手を上下に振り、全力で「おかえりなさい」を伝えてくれていたとか。一生懸命な姿が、たまらなく愛おしいです。

数年ぶりの再会のような熱烈大歓迎！

飼い主さんが「ただいま」と声を掛けながらそばに行くと、ますお君は笑顔で大はしゃぎ！その場で右にくるっと回っては、今度は左にくるっと回ることを繰り返して、熱烈大歓迎してくれたそうです。5時間外出していただけなのに、まるで数年ぶりに再会できたかのように喜ぶ姿に、愛を感じてほっこりします。

飼い主さんが「元気元気、よしよし…」と撫でてあげているうちに、少し落ち着きを取り戻したますお君。最後は再び二本足で立ち上がり、「もうどこにも行かないでね？」とばかりに飼い主さんの手首にぎゅっと抱きついてきたそう。可愛すぎる行動に、キュンとせずにはいられません。

なんでもますお君は飼い主さんが帰宅すると、いつもこんな風に熱烈歓迎してくれるのだとか。ものすごく愛されている飼い主さんが、羨ましくて仕方ないですね！

愛にあふれた日常

ますお君は飼い主さんが帰宅した時だけでなく、お家で一緒に過ごしている時にもたくさん愛情表現をしてくれるそうです。飼い主さんのお腹に乗って甘えながら寝たり、毛づくろいするように足をペロペロと舐めたり…。その尊い光景を見ているだけで、心が和みます。

これからもますお君と飼い主さんには、こちらが羨ましくなるくらいラブラブな毎日を過ごしていただきたいですね。

ますお君の可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「kcrbsa_ml」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kcrbsa_ml」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。