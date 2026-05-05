小5の息子が「13万円のiPhone」を“みんな持ってる”と欲しがります。親としては「2万円のキッズケータイで十分」と感じますが、本当にiPhoneの子が多いのでしょうか？ スマホ所有率を確認

小5の約半数がスマートフォンを所有

まず気になるのが、「本当にみんな持っているのか」という点です。モバイル社会研究所が2025年11月に実施した調査によると、小学5年生のスマートフォン所有率は51％、キッズケータイは11％となっており、確かに「持っている子が多い」といえる状況です。

ただし、裏を返せば4割程度はまだ何も携帯電話を持っていないともいえます。つまり、「全員が持っているわけではない」という点は冷静に押さえておく必要があるでしょう。



なぜ子どもはスマートフォン、中でもiPhoneを欲しがるのか？

子どもがスマートフォンを欲しがる理由としては、友だちとLINEなどで連絡を取りたい、ゲームや動画を楽しみたい、学習アプリを使いたいといったものが考えられます。

一方、キッズケータイは主に親子間の連絡や見守りを目的とした端末であり、利用できる機能は限られています。そのため、子どもにとっては「連絡できればよい端末」ではなく、友だちとのやり取りや娯楽にも使えるスマートフォンに魅力を感じるかもしれません。

特にiPhoneはブランド力が強く、「みんなiPhoneだから」という理由で選ばれるケースも少なくありません。iPhoneの価格はモデルによって異なりますが、最新機種では10万円前後することが一般的で、13万円程度のものや、最上位機種では18万円程度のものもあります。

親としては「小学生のスマートフォンで、そこまでの価格・スペックのものが必要なのか」と感じるのも無理はないでしょう。



キッズケータイなら約2万円で購入可能

子どもの連絡・見守り用として選択肢になるのがキッズケータイです。例えば、ドコモが提供するキッズケータイ「KY-41C」は本体価格が2万円程度と、10万円を超えるモデルも多いiPhoneと比べると大きく費用を抑えることができます。

キッズケータイの主な機能は以下の通りです。



・通話（登録先中心）

・メッセージ

・GPSによる見守り

・防犯ブザー

一方で、一般的なスマートフォン（iPhoneなど）で利用できる、LINEやYouTube、ゲームアプリなどは利用できません。つまり、キッズケータイは連絡と見守りに特化した端末といえるでしょう。



iPhoneとキッズケータイの違い

ここまでで見てきた通り、iPhoneとキッズケータイの違いを整理すると次の通りです。



■iPhone（最新機種の場合） ・価格：約10万～18万円

・アプリ自由（LINE・ゲーム・YouTubeなど）

・インターネット利用可

■キッズケータイ ・価格：約2万円から購入可能

・機能制限あり

・見守り・安全重視

このように、単純に価格だけでなく、「できることの幅」が大きく異なります。



親としての判断ポイント

それでは、親としてはどちらを選ぶべきなのでしょうか。判断のポイントとして3つ見ていきましょう。

まず1つ目は「利用目的」です。親との連絡手段だけで十分であれば、キッズケータイでも問題ありません。ただし、学習アプリや幅広く友人などとの連絡手段としてLINEが必要な場合や、ゲームアプリを楽しみたい場合などはスマートフォンが選択肢になります。

2つ目は「リスク管理」です。スマートフォンは便利な反面、使いすぎやSNSトラブルなどのリスクもあります。キッズケータイであれば、連絡手段を確保しつつ、インターネットやSNSへの接触を一旦切り離すことができます。そのうえで、家庭内でのルールを決め、時間の使い方や約束を守れるかを確認してから、スマートフォンへ移行するという考え方もあるでしょう。

3つ目は「スマートフォンを持たせる場合でも、iPhoneに限る必要はない」という点です。友だちとの連絡や学習アプリ、動画視聴などが目的であれば、安価な機種も選べるAndroid端末でも対応できる場合が多くあります。

周囲にiPhoneを使っている子が多いとしても、「スマートフォンが必要か」と「高額なiPhoneが必要か」は分けて考えるべきでしょう。価格や機能、管理のしやすさを比較し、家庭で納得できる端末を選ぶことが大切です。



まとめ

小学5年生のスマートフォン所有率は5割以上と、確かに普及が進んでいます。しかし、全員が持っているわけではありません。iPhoneは高機能で魅力的ですが、その分価格も高く、使い方によってはリスクも伴います。一方で、キッズケータイは機能こそ限定されるものの、安全性とコスト面では優れています。

大切なのは、「周りが持っているか」だけではなく、「自分の家庭にとって必要かどうか」です。利用目的やリスクを踏まえながら、子どもにとって最適な選択をすることが重要といえるでしょう。



出典

モバイル社会研究所 初めてのスマホの所有 低年齢化進み、調査開始以降初めて女子は10歳を下回る

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など