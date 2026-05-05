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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【お湯を注ぐだけ】ドリップバッグでマグカップそのままコーヒーゼリーの作り方｜レンチン不要・甘さ調節OK」と題した動画を公開しました。特別な道具を使わず、マグカップ一つで完結する手軽なデザート作りを紹介しています。



最大の魅力は、鍋や電子レンジ、ゼリー型を一切使わない点です。マグカップにドリップバッグをセットし、砂糖とゼラチンを直接振り入れるという斬新なアイデアを採用。「ふやかし不要なのにダマにならず」「簡単ズボラにゼリーができます」と、その手軽さを強調しています。



調理工程におけるポイントはお湯の注ぎ方です。沸騰したてのお湯を用意し、「満タンをキープするようにゆっくり注ぐと失敗しにくい」と解説しています。また、ゼラチンをしっかり溶かすためには85℃以上の高温を保つ必要があるため、お湯が冷めないよう手早く注ぎ切ることが成功の秘訣だと語りました。抽出後は粗熱を取り、冷蔵庫で冷やし固めます。



出来上がったゼリーはスプーンを入れるとぷるぷると弾力があり、本格的な仕上がりです。「いつものコーヒーが絶品スイーツに」なるとアピールし、ホイップクリームを絞った贅沢なアレンジも披露しました。



洗い物を極力減らしつつ、思い立った時にすぐ作れる画期的なレシピ。日々のリラックスタイムに、作ってみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］1食分

・ドリップバッグコーヒー 1袋

・ゼラチン 1袋（約5g）

・砂糖 小さじ2（お好みで）

・熱湯 約400ml



［作り方］

1. 約400mlのお湯を沸かす。

2. マグカップにドリップバッグコーヒーをセットする。

3. ドリップバッグの中に、砂糖とゼラチンを直接入れる。

4. 沸騰したお湯を、満タンをキープするようにゆっくりと注ぐ。

5. 抽出が終わったらドリップバッグを外し、粗熱を取る。

6. 冷蔵庫で2～3時間以上冷やし固める。

7. お好みでホイップクリームなどをトッピングして完成。