◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第２戦「富士ＧＴ３時間レースＧＷスペシャル」第２日（４日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）

３時間のタイムレースで決勝が行われ、ＧＴ５００は前人未到の総合４連覇を狙う、ＴＧＲチームａｕトムスのａｕトムスＧＲスープラ（３６号車、坪井翔、山下健太組）が、開幕２連勝を決めた。ＧＴ３００は近藤真彦監督（６１）が率いるコンドー・レーシングのリアライズ日産メカニックチャレンジＧＴ―Ｒ（５６号車、Ｊ・Ｐ・デ・オリベイラ、木村偉織組）が２０２３年の第２戦（富士）以来、３年ぶりの白星を飾った。

もう誰も止められない。４０キロのサクセスウェート（成績の良いチームの車体に追加重量が課されるルール）を背負ってもａｕトムスは強い。最後は２位のＴＧＲチーム・エネオス・ルーキーのエネオスＸプライムＧＲスープラ（１４号車、福住仁嶺、大嶋和也組）に８秒７８６の大差を付けての圧勝劇。坪井は「目標にしていた開幕２連勝ができて素直にうれしい」と声を弾ませた。ポールポジションを取っても蹴散らされた、ルーキーの福住が「いつ勝てるんだという感じですよ」と、脱帽するしかない王者の底力だった。

序盤はトップのルーキーに約２０秒の差を付けられた。エンジンがかかったのは６５周目あたりか。差を９秒１７６に縮め、７５周目には４秒００２差。圧巻は７６周目のピット作業だ。ａｕトムスのオイルを入れ、タイヤを交換しての作業時間は３７秒０。７８周目にピットに入ったルーキーは３９秒８で、ａｕトムスが７９周目に首位を奪った。

坪井は「最初はタイヤのセーブや燃費を考えたけど、思ったより追いつかず、まずいと思って戦い方、走り方を変えた。ピットの段階で逆転できると思っていたので、それが的中した」と胸を張った。山下も「４０キロを積むという時点で普通ではない。完璧とはいかなかったが、その中でミスなくリカバリーしてくれた。全員がものすごい仕事をしている。それが結果になった」と、チームの総合力が勝因だと強調した。

前人未到の総合４連覇に向け最高のスタートダッシュだ。坪井は「今年は（第３戦）セパンが延期になって全７戦しかない。その状況で最初にポイントを取ることが大事だった。そういう意味では順調」と手応え。山下も「ここからが大変だけど、このチームにはそれが出来る力がある」と自信をのぞかせた。王者に死角はない。（今関 達巳）

◆ａｕトムス トヨタのドライバーとして活躍した舘信秀会長が１９７４年に設立した名門チーム。１６年からＫＤＤＩ（ａｕ）のスポンサーを受け王者として君臨。ＧＴ５００では坪井は通算１２勝、山下は通算１１勝を挙げており、トヨタのドライバーでもあった伊藤大輔監督の手腕も高く評価されている。坪井は２２年に女性ドライバーの斎藤愛未（あいみ）と結婚して話題にもなった。

◆第２戦富士大会 ３時間の時間制限を採用。従来の３００キロレースとは異なり、耐久性の高いレース形式。今シーズンは第２、７戦で採用されている。２回のピットイン義務があり、ドライバー交代やタイヤ交換のタイミングなど、チームの総合力が問われる混戦が生まれやすい。

◆大会方式 各レースで順位などに応じてポイントを付与。年間８戦を通じ、ポイント獲得数でドライバー部門とチーム部門のタイトル（チャンピオン）を争う。

◆入場者 毎年ゴールデンウィーク中の開催となるため注目度が高く、主催者は４日、３日（予選）と４日（決勝）の２日間で、入場者数が合計８万３６００人だったと発表。晴天にも恵まれ、前年比１０１・３％と大盛況だった。

ＧＴ３００は近藤真彦監督が率いる「コンドー」のリアライズが制した。チームとして３年ぶりとなる勝利に、マッチ監督は「いつぶりですかね？ 忘れちゃった（笑）。けどやっぱり、５６号車がトップで帰ってくるとうれしいね」と目を細めた。

６番手からのスタートだったが、安定した走りで次々とライバルを抜き去った。昨季は別チームに所属していた木村が、近藤監督に口説かれる形で今季から加入。「お前（木村）とＪＰ（ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ）だったらチャンピオンを取れると思ってるから。よろしく頼む」と伝えた。木村は「誘っていただいた近藤さんに恩返しがしたいと思っていた。完璧なレースをすることができた」と頬を緩ませた。

〇…スーパーＧＴを運営するＧＴアソシエイション（ＧＴＡ）の坂東正明代表は４日の定例会見で、来季からのタイヤのワンメイク化について、未発表のメーカーとの契約はＧＷ明けをめどに締結する方向にあるとした。「決まっていますが、契約書が全部、終わっていない状況」と説明した。第４戦（８月１、２日・富士）の翌日から順次、テストを開始することも明らかにした。