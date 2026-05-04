ＴＢＳで４日、「今夜復活！！８時だョ！全員集合」２時間半スペシャルで放送された。「８時だョ！」は１９６９年１０月から８５年９月まで放送された伝説の番組。ザ・ドリフターズによる爆笑コント、大掛かりな舞台セットや仕掛けなど、視聴者を招いての公開収録は人気を呼び、当時の最高世帯視聴率は５０．５％（※関東地区、ビデオリサーチ調べ）を記録した。

同局のドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜、後１０・００）に出演する永作博美、松山ケンイチもスタジオゲストとして出演。加藤茶の酔っぱらいコントに爆笑した。

タンスを開けるとブルドッグが登場し、「あれ？ソーズがいるぞ」。トイレの便器のフタを開けると、中からアヒルが。最後に「母ちゃん、寒くなってきたから、ラクダの股引（ももひき）出してくれよ」と酔っぱらいながら口にすると、本物のラクダが登場するという驚きの展開。コントのオチのためだけにラクダ一頭を連れてくるという奇想天外、とんでもないスケールに、スタジオは「すごい！」と仰天。松山も「そんなことある？！何すかこれ？ラクダまで連れてきたんですか？」と驚き、ドリフ大好きっ子だったという永作は「上手に歩いてた」と笑っていた。