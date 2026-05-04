¡Ú¹Åç¡ÛÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¡¡¶¯É÷±Æ¶Á¤«¡Ä£´ÅÀ¥ê¡¼¥É¼é¤ì¤º£²²ó£¶¼ºÅÀ£Ë£Ï¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÂÐDeNA£¶ÀïÁ´ÇÔ
¡¡¹Åç¤Ï£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë£¸¡½£±£±¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£µ¨¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£¶ÀïÁ´ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âÂ«¤Î´Ö¤À¤Ã¤¿¡££Ä£å£Î£Á¡¦ÃÝÅÄ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¹¶Î¬¡£ÀèÆ¬¡¦½©»³¤Î±¦Á°ÂÇ¤Ê¤É£²°ÂÂÇ¤È»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¹¥Ä´¤Î£´ÈÖ¡¦ºäÁÒ¤¬¡ÖºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È½éµå¤ò±¦ÍãÀÊ¤ØÃ¡¤¹þ¤àÀèÀ©¤Î£´¹æ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ç£´ÅÀ¤òÀè¼è¡£Ãæ£±£±Æü¤ÇºÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ÀèÈ¯¡¦ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤ò¶¯ÎÏ¤Ë±ç¸î¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Íê¤ß¤Î±¦ÏÓ¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡££²²ó¤Ë£´ÈÖ¡¦º´Ìî¤«¤é¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£¸ÈÖ¡¦ÎÓ¤Î±¦±Û¤¨£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É£µËÜ¤ÎÄ¹Ã»ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢½Ö¤¯Á°¤Ë£´¼ºÅÀ¡£½Ö´ÖÉ÷Â®£±£°¥á¡¼¥È¥ë¤ò±Û¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦²£ÉÍ¤Ç¡¢´°Á´¤ËÀ©µå¤¬´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»õ»ß¤á¤Î¸ú¤«¤Ê¤¤ÂçÀ¥ÎÉ¤ÏÂ³¤¯£³²ó¤âÅ¨ÂÇÀþ¤ËÊá¤Þ¤ê¡¢°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é£²¼ÔÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢£´¡½£¶¤ÈµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤â¤¿¤Þ¤é¤º¥Ù¥ó¥Á¤ò½Ð¤Æ¡¢¸òÂå¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢ÂçÀ¥ÎÉ¤Ï£²²óÅÓÃæ¡¢£¸°ÂÂÇ£¶¼ºÅÀ¤Ç£Ë£Ï¤µ¤ì¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ç¡Ê»î¹ç¤ò¡Ë²õ¤·¤Æ¡¢ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£¸å¤ò¼õ¤±¤¿£²ÈÖ¼ê¡¦ÄÔ¤â£Ä£å£Î£ÁÂÇÀþ¤Î¤Ä¤ë¤ÙÂÇ¤Á¤Ë¤µ¤ì¡¢£´²ó¤Þ¤Ç¤Ë£²·å¼ºÅÀ¡£Å¨ÂÇÀþ¤ËÀèÈ¯Á´°÷¤È¤Ê¤ë£±£¶°ÂÂÇ¤ò¿©¤é¤¤¡¢½ªÈ×¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤âµÚ¤Ð¤º¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£±£±¼ºÅÀ¤ÇÂÐ£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ïºòµ¨¤«¤é£¹Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£