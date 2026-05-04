ミラノ・コルティナオリンピックで銅メダルを獲得した新潟市出身の中井亜美選手が、早くも来シーズンの新たなチャレンジについて語りました。



オリンピックで話題となったポーズで登場した新潟市出身の18歳・中井亜美。自身が通う千葉県の高校が主催した祝賀会に参加し、集まった200人以上から祝福を受けました。



■新潟市出身 中井亜美(18)

「今回の結果に満足することなく、経験を次につなげていきたいと思っています。さらに高い目標に向かい、より成長した姿をお見せできるよう努力していきます。」



2026年2月に行われたミラノ・コルティナオリンピック。日本フィギュア界最年少メダリストとなる銅メダルを獲得し、日本中に多くの感動を与えました。



■新潟市出身 中井亜美(18)

「演技が終わった後に(メダルまで)ぎりぎりのラインで自分がメダルを取れるか正直不安だった。まさか自分がメダルを取れるとは思っていなかったので、3位が決定したときはうれしかった。」



祝賀会では、生徒の質問に答える場面も－



■新潟市出身 中井亜美(18)

「(Q.オリンピック会場の雰囲気はどうだった？)テレビで見る機会が多かったが、いざ会場に行ったときは思っている以上にキラキラしている舞台で、大きな歓声や拍手もすごく聞こえて輝いている舞台だった。」



さらに、来シーズンのプログラムについても明かしました。



■新潟市出身 中井亜美(18)

「ショートはいつもと違った〝やったことのないジャンル〟に挑戦する予定なので、また新しい挑戦として頑張っていきたい。(ショートは)タンゴ系をやろうと思っていて、フリーはちょっと明るい感じだったり、色々な曲調が混ざっている感じ。」



注目の『4回転ジャンプ』については－



■新潟市出身 中井亜美(18)

「4回転も挑戦していきたいと思っているが、いま結構練習する期間が少なかったりするので、いつも通りの練習の期間に戻ってきたら挑戦したい。」



キュートな笑顔と共に－

今後のさらなる飛躍に目が離せません。