元「RADWIMPS」ギタリスト・桑原彰（41）が4日に自身のX（旧ツイッター）を更新。フェスの当日中止を嘆くファンに、ある呼びかけをした。

この日は“春の嵐”の影響で、大阪・泉大津フェニックスにて開催を予定していた野外ライブイベント「OTODAMA'26」、千葉市蘇我スポーツ公園で開催予定だった野外音楽フェス「APAN JAM 2026」（DAY3）がそれぞれ中止となった。

この件について、桑原は「当日にフェス中止になった場合アーティスト側も貰うはずだったギャラ、当日会場でのグッズの売り上げ、準備段階リハーサル等でスタジオ代ライブスタッフへのギャラも発生しているのでそれらも無駄になります。保険に入っていたり契約書の条件によって変わりますがかなりの痛手となります」とアーティスト目線で説明。

「なのでホテル代や飛行機新幹線代が無駄になってしまってもなるべく我慢しようぜ。天候はどうしようもないし誰も悪くない。また見にいく時に2倍にしてかっこいいライブをして返してくれるはずです」とファンに呼びかけていた。