点滴200mlで“ドーピング疑惑”…『明日の試合は自粛してほしい』我那覇和樹を襲った“悪夢の電話” 川崎F時代に何が起きていたのか

「明日の試合は出場を自粛してほしい。昨日の治療がドーピングに当たるらしい」--。2007年4月、我那覇和樹のもとに突然もたらされた一本の電話は、その後のサッカー人生を大きく変えることになった。38度5分の発熱と脱水症状で、水すら飲めない状態のなか、チームドクターの判断で受けたのは、ビタミンB1を加えた生理食塩水200mlの点滴。わずか30分の治療は、なぜ“ドーピング違反疑惑”へと発展したのか。当事者と関係者の証言から、Jリーグ史に残る「我那覇ドーピング事件」の発端を追った『争うは本意ならねど』から一部を抜粋、編集してお届けする。

【画像】『争うは本意ならねど』

ビタミンＢ1を入れた生理食塩水を200ml点滴し…

浦和戦から２日が経過した2007年４月23日。症状はまだ回復しなかった。妻が所用で大阪の親戚の家に行っていたが、食事もできず一人で家にじっとしているような状態であった。水分を摂るようには努めたが、喉の痛みと腹痛に襲われた身体はやはり水も受け付けなかった。

この日は麻生グラウンドで午後から練習があった。休むわけにはいかない。何度も芝の上に倒れそうになりながら、それでも周囲にさとられないように全体練習をこなしたあと、ようやく我那覇はチームドクターに自分の症状を伝えた。

ドクターの名は後藤秀隆。関東労災病院から出向してきたこの人物を我那覇は信頼している。朴訥で口数は多くないが、誠実な人柄で選手の人望も厚かった。

後藤自身も医師仲間でチームを作るほどまでにサッカーを愛していた。当然ながら、サッカー選手はサッカーを大切にしてくれる人間を好きになる。また我那覇の妻、温子も関東労災病院の看護師をしていたため、職場の同僚から後藤の評価も聞き及んでいた。

フロンターレのクラブハウスは診療所として認可を受けているので、医療行為ができるようになっている。後藤が診察すると、体温は38度５分、水を口に運ぶもやはり飲めず水分摂取困難、咽頭痛、感冒と下痢と診断した。

２日間にわたって十分な食事と水分が摂れないまま練習した結果、脱水症状を起こしていたのである。緊急の水分補給が必要であると感じた後藤は補液を考え、ビタミンＢ1を入れた生理食塩水の点滴治療を施すことにした。

我那覇は元来、投薬や身体に針を入れることが大嫌いであった。温子が薬を飲ませようとしてもごまかして飲まなかったり、注射針を腕に刺すことに至っては、一度インフルエンザにかかって40度近い熱を出したとき以来だった。

「僕はとにかく点滴や注射が嫌で、できれば自力で治したかったんですけど、あのときは本当に気分が悪くて、それで先生に相談しました」

気分不良で水分を摂ることができない我那覇の状態を確認した後藤は、500mlの投与を決めた。同サイズの点滴ボトルを準備しようとしたが、フロンターレは２日後の４月25日にＡＣＬで韓国の全南ドラゴンズと試合をすることになっており、500mlの点滴ボトルはすでに荷造りされていた。

前年、ＡＣＬを戦ったジュビロ磐田が、アウェイで下痢に悩まされて、点滴ボトルが足りなくなり、あとからスタッフが持っていった話を聞いていたので、点滴はできる限り多めにパッキングされていたのである。

仕方なく診療所にあった100mlの生理食塩水ボトルを何本か繫げて点滴することで対応することにした。

ビタミンＢ1を入れた生理食塩水を200ml点滴したところで、気分が良くなってきた我那覇が、回復してきたので様子を見たいと言ってきた。念のために抜針する前に水を飲ませたら今度は喉を通ったので、200mlの投与で打ち切った。

気分が改善された我那覇は、後藤に礼を言って診療室を出た。点滴治療に要した時間は30分ほどであった。

すでに他の選手は帰宅していた。駐車場に向かうこの最後の選手を記者たちが囲んだ。我那覇は顔見知りのテレビ局の記者に問われるままにＡＣＬへ向けての抱負、浦和戦のゴールの感想、今まで診療室で点滴治療を受けていたことを語った。愛車に乗り込むときには、もう次の試合に向けて気持ちを引き締めていた。

「昨日の治療がドーピングに当たるらしい」

翌24日は体調も回復しつつあり、練習でも復調の手ごたえを感じていた。このとき、小さな異変があった。

練習の前にクラブのスタッフから「ガナ、昨日、記者に治療を受けたことを話したの？」と聞かれたのである。「話しましたよ」と答えると、厳しい顔をされた。

「記事に出たみたいだ。だめだよ。Ｊリーグで何か話題になっているらしい」

我那覇は自分のコンディションに関わることを口外したことを叱責されたのかと思い、素直に頭を下げた。

衝撃が走ったのは、その晩、大阪に行っていた妻の温子を新横浜駅で迎え、車で自宅に向かっていたときのことであった。運転中に携帯電話が鳴った。相手はチームの強化部長の庄子春男だった。通常の連絡にしては時間が遅過ぎた。

車内スピーカーから発せられた言葉は、予想だにしないものであった。

「明日の試合の出場を自粛してほしい」「昨日の治療がドーピングに当たるらしい」というのである。本人は電話を受けたときのことをこう述懐する。

「最初は全く何のことか分からなかったです。自粛の理由を説明されたんですが、納得ができなかったというか……。僕は点滴を受ける際に先生に何度もドーピングに引っかからないですか？って聞いていたし、その際も問題ないと言われていましたから」

一緒に車内にいた温子も驚愕を禁じえなかった。

「電話の内容を聞いて驚きました。というのも夫は普段から飲むのも食べるのもすごい慎重で、初めての薬は私がいくら勧めても『いや、ドクターに聞いてみないと口にできない』っていう人なんです。

そもそも夫は沖縄のお母さんの影響もあって、薬は飲まなくても自然治癒で大丈夫っていう育ち方をしているから、治療を受けたのはよほどつらい症状だったからだと思うのです。それでどんなふうにその点滴を受けたのって聞いてみたら、患者としては防ぎようがない状態で、それだったらドクターが知識不足だったのか、と最初そう思ったんですよ」

温子は看護師としてスポーツ整形、腎臓代謝内科、泌尿器外科での医療に従事した経験がある。人一倍、薬の投与には敏感な沖縄出身の夫と、専門知識を持つ妻。針を身体に入れることの重みも十分に理解している。ドーピングに関しては一般的なアスリートのカップル以上に神経を尖(とが)らせてきた夫婦であった。

そこに、突然もたらされた違反疑惑の連絡。試合に向けて準備をしてきた選手にとって、直前の自粛通達は大きなショックであった。

それでも無理に出場して勝ち点剝奪などのペナルティを科されればチームに迷惑をかける。我那覇は、分かりましたと自粛に従う回答をした。とはいえ、後ろめたいことをした覚えのない二人は、納得できないまま帰路についた。

事態の経緯と詳細が具体的に分かったのは次の日だった。

”正当な医療行為ではない”静脈注射

治療翌日（24日）、自分が取材を受けなかったサンケイスポーツにこんな見出しの記事が載っていたことが判明したのである。

「我那覇に秘密兵器 にんにく注射でパワー全開」

続いて以下の本文が続く。

「25日のアジアＣＬ１次リーグ第４節を前にした23日、―中略―ホームで全南戦を控える川崎はＦＷ我那覇和樹（26）がにんにく注射を打ってゴールを狙う。

全南戦に向けて、川崎ＦＷ我那覇が相手のお株を奪う秘密兵器を投入。練習後、疲労回復に効果があるにんにく注射を打って大一番に備えた。『連戦だし、やって損はない。におうからあんまり近づかない方がいいですよ』」

この記事がＪリーグのドーピングコントロール（ＤＣ委員会）で問題になり、川崎フロンターレに通達がなされ、ＡＣＬ出場自粛という流れになったのである。この記事だけを見れば、確かにドーピング禁止規程に抵触するものであった。

Ｊリーグは禁止規程についてWADA（世界アンチ・ドーピング機構）が定める定義と同一としており、そのＷＡＤＡの2007年の規程「PROHIBITED METHODS Ｍ2.2（禁止方法２条２項）」には、「Intravenous infusions are prohibited, except as a legitimate medical treatment.（静脈内注入は、正当な医療行為を除いて禁止される）」と明記してある。

疲労回復のために健康体に打つにんにく注射は、正当な医療行為ではない静脈注射ととれるので、報道を見たＪリーグのドーピングコントロール委員会が問題視したのである。

文／木村元彦

争うは本意ならねど（集英社公式サイトhttps://books.shueisha.co.jp/cbs/c2082/c290-26384/にて26年5月6日まで無料公開中）

争うは本意ならねど ドーピング冤罪を晴らした我那覇和樹と彼を支えた人々の美らゴール

木村 元彦

2011/12/15

1650円（税込）

304ページ

ISBN： 978-4797672015

一通の手紙が、我那覇のもとに届いた・・・。 彼は、なぜ立ち上がったのか? 無実を証明した我那覇と、彼を支えた人々の勇気と友情の物語。 世界が 注目したJリーグのドーピング冤罪事件の真実が、いま明かされる!