協力して男２人を取り押さえた二宮町消防団第４分団のメンバー

二宮町消防団第４分団が、窃盗目的で住宅に侵入するなどして逃走した容疑者２人を取り押さえて逮捕に協力し、大磯署から感謝状を贈られた。地域に根差した活動をする団員らが、日頃から培ってきたチームワークを発揮して大手柄。団員は「信頼できる仲間たちとのチームプレー」と振り返った。

春の火災予防運動（３月１〜７日）の広報活動をしていた同６日夜、事件は起こった。この日の活動には１０人が参加し、うち５人は消防車に乗って広報活動に出発。残る５人は活動拠点の詰め所（同町中里）で備品整理などをしていた。

午後８時４０分ごろ、副分団長（４６）＝現・分団長＝は詰め所の外に立ち、広報活動に出た消防車と無線で連絡を取っていた。

すると左から、男２人が走ってきた。その後ろには「泥棒、捕まえて」と叫ぶ男性。男２人は、近くの住宅に侵入した実行役と見張り役だった。

「泥棒だ」。副分団長が叫ぶと、詰め所の中にいた４人もすぐに飛び出てきて、５人で男らを追った。暗い住宅街で、団員らが履いていたのは決して走りやすいとは言えない活動用の靴。土地勘のある５人は自然と道を分かれ、男らの背中を追い、あるいは行く手に回り込もうとした。

５人の中で最年少の班長（２９）が、詰め所から約１００メートルの地点で１人目の男を確保。もう１人を確保したのは班長（４９）で、詰め所から約３００メートルを力走して取り押さえた。班長は、男が凶器を持っているかもしれないと頭をよぎったというが、「みんなが後ろにいると思ったから勇気が出た」と振り返った。

「こういう活動をしていなかったら、そんなにとっさには動けなかった」と話すのは班長（４５）。団員（３６）＝現・班長＝は「泥棒ともみ合ったら危ないので、仲間を助けなきゃという気持ちが大きかった」と仲間を思いやった。また、男らを追う中で「みんなならこの先にいてくれるだろうという信頼があり、本当にいてくれた」と連携の良さを語った。

１人目の男を確保した班長は「４人いれば火災に出動できるが、どの４人でも出動できるように取り組んできたことが生きた」と胸を張った。