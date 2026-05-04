飼い主さんに揺さぶられつつもその表情は虚無で…？まるで世界から一歩引いたような顔をしている猫と飼い主さんのほほえましい光景は4万回を超えて表示され、4,400件以上のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：膝の上に座るネコの『おてて』で遊んでいると……思わず笑ってしまう『かわいい反応』】

虚無でゆらゆら

X（旧Twitter）アカウント『@kyomukuri』に投稿されたのは、飼い主さんの膝の上にちょこんと座っている猫の様子です。動画に登場するのは、2025年5月20日生まれの元保護猫、「るる」ちゃん。シャム風の毛色を持ち、ママさんには甘えん坊でパパさんには虚無な、かわいい女の子です。

この日飼い主さんは、るるちゃんを膝の上に乗せて、るるちゃんの手をリズミカルに揺らしたり振ったりしながら遊んでいたのだそうです。るるちゃんは終始“されるがまま”の状態で、逃げたり身をよじったりすることもなくゆらゆら揺らされていたといいます。しかも表情は“虚無”。怒るわけでも、嫌がるわけでもなく、ただ“無”の境地に入っていたのだとか。

虚無顔ダンスがジワる

るるちゃんは、途中でちらりと飼い主さんの顔を見上げたのだそう。その一瞬だけ「これ、いつ終わるんだろう…」というような気配が漂うのに、やはり表情は虚無をキープしたままだったとのこと。

揺らされても振られても一切動じずにいるるるちゃんの様子は、どこか赤ちゃんのようでもあり、悟りを開いた仙人のようでもあり、見れば見るほど味わいが増してきます。飼い主さんの楽しげな手の動きと、るるちゃんの無反応さの対比があまりにもシュールすぎて笑ってしまう日常のワンシーンなのでした。

Xアカウント『@kyomukuri』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「おとなしくおすわりしててかわいいねw」「んふふw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kyomukuri」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。