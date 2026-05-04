「お酒を飲んだ後にラーメン」を食べ続けるとどんな病気になりやすいかご存知ですか？

お酒を飲むとラーメンを食べ続けると発症しやすい病気とは？メディカルドック監修医が解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「お酒を飲むとラーメン」が食べたくなるのはどうして？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

木村 香菜（医師）

名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療分野で勤務。その後、行政機関で、感染症対策等主査としても勤務。その際には、新型コロナウイルス感染症にも対応。現在は、主に健診クリニックで、人間ドックや健康診断の診察や説明、生活習慣指導を担当している。また放射線治療医として、がん治療にも携わっている。放射線治療専門医、日本医師会認定産業医。

お酒を飲み続けると体内で何が起こる？

お酒を飲むと、体内ではまずアルコールが胃や小腸から吸収され、血液を介して全身に運ばれます。アルコールの大部分は肝臓で分解され、アセトアルデヒドという有害な物質を経て、最終的に水と二酸化炭素になります。この分解過程では肝臓に大きな負担がかかり、同時にビタミンB群などの栄養素も多く消費されます。

また、アルコールには利尿作用があるため、尿として水分や電解質が排出されやすくなります。その結果、体内は軽い脱水状態となり、ナトリウムやカリウムのバランスも崩れがちです。血糖値にも影響が及び、飲酒後しばらくすると血糖が下がりやすくなります。これらの変化が重なることで、「何か食べたい」「塩分や炭水化物が欲しい」という欲求が生じやすくなります。

お酒を飲むとラーメンが食べたくなる原因

飲酒後に「なぜかラーメンが食べたくなる」と感じるのは、単なる気分の問題ではありません。体内で起こる複数の生理反応が重なった結果と考えられます。

塩分不足を補おうとする反応が起こる

アルコールには利尿作用があり、飲酒後は尿量が増えることで体内の水分だけでなく、ナトリウムなどの電解質も失われやすくなります。こうした状態では、体は水分や塩分のバランスを回復させようとする生理的反応を起こし、自然と「塩味のあるもの」を欲するようになります。

特にナトリウムは、血液量の維持や神経・筋肉の働きに欠かせない成分です。飲酒によって相対的な塩分不足が生じると、口渇感や倦怠感を伴うことがあり、塩分を含む食事によってそれらを補おうとします。スープに多くの塩分を含むラーメンは、こうした欲求を満たしやすく、飲酒後に強く惹かれやすい食品といえるでしょう。

血糖値が低下する

アルコールは肝臓で分解される過程で、体内のエネルギー代謝に大きな影響を及ぼします。アルコールはまずアセトアルデヒドを経て酢酸へと酸化され、最終的にアセチルCoAとなりますが、この一連の反応の過程で、酸化型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（NAD）が還元型（NADH）へと変換されます。その結果、肝臓内では NADH/NAD比が上昇します。

NADとNADHは、糖新生やトリカルボン酸（TCA）回路など、生命維持に重要な代謝反応に関与しています。アルコールを代謝する際にNADH/NAD比が過剰に高まると、これらの代謝経路は抑制されます。特に肝臓で行われる糖新生が抑えられることで、体は血糖値を十分に維持できなくなり、飲酒後に血糖値が低下しやすい状態となります。

このようなメカニズムで、血糖値が低下すると、脳や筋肉はエネルギー不足を補うため、炭水化物を強く求めるようになります。ラーメンのように糖質を多く含む食品は、低下した血糖値を比較的速やかに回復させるため、飲酒後に無性に食べたくなる背景には、こうした代謝の変化が関与していると考えられます。

アルコールによる判断力・抑制力の低下

アルコールには、中枢神経に作用して脳の抑制機能を弱める働きがあります。特に、理性や自己制御を司る前頭前野の働きが低下することで、行動のブレーキがかかりにくくなります。その結果、普段であれば「夜遅いから控えよう」「カロリーが高いからやめておこう」と判断できる場面でも、その判断が甘くなりやすくなります。

また、アルコールは快楽や満足感に関わる脳の報酬系にも影響を及ぼします。飲酒によって気分が高揚した状態では、「おいしいものを食べたい」「満足感を得たい」という欲求が強まり、味が濃く、脂質や塩分を多く含む食品がより魅力的に感じられます。ラーメンは、こうした条件を満たす代表的な食べ物であり、飲酒後に選ばれやすい理由の一つといえるでしょう。

このように、飲酒後にラーメンを食べたくなる背景には、単なる意志の弱さではなく、アルコールによる脳機能の変化が関与していると考えられます。

お酒を飲んだ後にラーメンを食べ続けるとどんな病気になりやすい？

お酒を飲んだ後にラーメンを食べる習慣が続くと、塩分・脂質・糖質の過剰摂取が慢性化しやすくなります。こうした食習慣は、生活習慣病や消化器疾患のリスクを高める可能性が指摘されています。

高血圧

高血圧は、血圧が慢性的に高い状態が続く病気で、脳卒中や心疾患の重要な危険因子です。ラーメンはスープを含めると塩分量が多く、さらに飲酒によって血管が拡張した状態で塩分を摂取すると、血圧が上昇しやすくなります。

山形県の住民を対象としたコホート研究では、ラーメンを頻繁に摂取する人の一部で死亡リスクが高い傾向が報告されており、高血圧を含む循環器系への影響が示唆されています（Suzukiら、2025）。

対処法としては、飲酒後にラーメンを食べる頻度を減らすことや、スープを残すなど塩分摂取を抑える工夫が重要です。すでに血圧が高い場合には、減塩指導や必要に応じた薬物療法が行われます。

家庭血圧や健診で高値が続く場合、頭痛や動悸が出る場合は、内科（循環器内科）の受診を検討しましょう。

糖尿病

糖尿病は、血糖値が慢性的に高くなることで、血管や神経に障害をきたす病気です。飲酒後のラーメンは、炭水化物と脂質を同時に多く摂取する形になりやすく、血糖値の急上昇を招きます。このような食習慣が繰り返されると、インスリンの働きが低下し、糖尿病の発症リスクが高まります。

前述のコホート研究でも、ラーメンの頻回摂取が特定の集団において健康リスクと関連する可能性が示されており、糖代謝異常との関連も否定できません（Suzukiら、2025）。

対策としては、飲酒後の炭水化物摂取を控えること、主食量を調整することが基本となります。糖尿病と診断された場合には、食事療法・運動療法を中心に、必要に応じて薬物療法が行われます。

喉の渇き、体重減少、健診での血糖異常を指摘された場合は、内科（糖尿病内科）を受診しましょう。

胃がん

胃がんは、胃の粘膜から発生する悪性腫瘍で、日本人に比較的多いがんの一つです。飲酒は胃粘膜を慢性的に刺激し、さらに塩分の多い食事は胃粘膜の障害や炎症を助長するとされています。こうした要因が長期間続くことで、胃がんのリスクが高まる可能性があります。

国立がん研究センターのがん予防ガイドラインでは、塩分の多い食事や過度な飲酒が胃がんのリスク要因となることが示されています。ラーメンを頻繁に食べる習慣がある場合、特に飲酒と組み合わさることで注意が必要です。

予防の観点では、減塩を意識した食生活や飲酒量の見直しが重要です。胃痛、胸やけ、食欲低下、黒色便などの症状が続く場合には、早めに検査を受けることが勧められます。

受診先は、消化器内科が基本となります。

「お酒とラーメン」についてよくある質問

ここまでお酒とラーメンについて紹介しました。ここでは「お酒とラーメン」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

お酒を飲んだ後に食べない方がいいラーメンの種類について教えてください。

木村 香菜（医師）

脂質や塩分が多い濃厚系や大盛りは控え、あっさり系を選ぶのが望ましいです。

二日酔いにラーメンは効果的なのでしょうか？

木村 香菜（医師）

一時的な満足感はありますが、塩分過多になることもあり、必ずしも回復に効果的とはいえません。

まとめ

お酒を飲むとラーメンが食べたくなるのは、脱水や血糖低下、判断力の変化といった体の自然な反応によるものです。

たまに楽しむ程度であれば問題ありませんが、習慣化すると健康リスクが高まります。量や頻度を意識し、体への負担を減らす工夫を心がけましょう。

「お酒とラーメン」と関連する病気

「お酒とラーメン」と関連する病気は11個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

循環器・代謝系の病気

高血圧脂質異常症糖尿病動脈硬化

虚血性心疾患（狭心症・心筋梗塞）

消化器系の病気

胃炎

逆流性食道炎

胃・十二指腸潰瘍

脂肪肝（アルコール性・非アルコール性）

肝機能障害

胃がん

飲酒後のラーメンは、これらのような病気と関連しているケースがあります。ほどほどにしておくとよいでしょう。

「お酒とラーメン」と関連する症状

「お酒とラーメン」と関連している、似ている症状は12個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

むくみ

口渇（のどの渇き）

胃もたれ

胸やけ

吐き気

腹部膨満感

体重増加

血圧が高い

血糖値が高い

疲れやすい

朝起きたときのだるさ

二日酔いが長引く

お酒の後にラーメンを食べる習慣は、これらのような症状と関連している可能性があります。

参考文献

Frequent Ramen consumption and increased mortality risk in specific subgroups: A Yamagata cohort study. J Nutr Health Aging. 2025

アルコールの吸収と分解-厚生労働省

習慣を変える、未来に備える あなたが決めるお酒のたしなみ方（男性編）-厚生労働省

アルコール性ケトアシドーシスの急性期に著明な低血糖を呈した1例. 産業医科大学雑誌. 2015

科学的根拠に基づくがんリスク評価とがん予防ガイドライン提言に関する研究-国立がん研究センター