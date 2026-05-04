「もう世界トップレベル」「完璧だった」日本代表ボランチの“神プレス”→先制点演出に驚嘆の声！「代表レギュラー当確でいい」
現地５月３日に開催されたブンデスリーガ第31節のザンクトパウリ戦（２−１）で、マインツのMF佐野海舟が見事なボール奪取を披露。先制ゴールをお膳立てした。
開始６分だった。敵陣で相手MFエリック・スミトに対して、猛プレスをかけてボールを奪うと、これがそのままシャラルド・ベッカーへのパスとなり、フィリップ・ティーツが決めた先制点の起点となった。
この“神プレス”に、SNS上では、ファンから次のような声が上がった。
「この奪い方は本当に質が高い」
「ボール奪取、完璧だったな」
「佐野の回収はもう世界トップレベルやな」
「代表レギュラー当確でいい」
「守備で試合動かすのカッコよすぎる」
「安藤の何とも言えない顔が切ない」
「ボール奪取エグい」
まさに佐野海舟らしい“回収”だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐野海舟が猛プレス→先制点を演出
開始６分だった。敵陣で相手MFエリック・スミトに対して、猛プレスをかけてボールを奪うと、これがそのままシャラルド・ベッカーへのパスとなり、フィリップ・ティーツが決めた先制点の起点となった。
この“神プレス”に、SNS上では、ファンから次のような声が上がった。
「この奪い方は本当に質が高い」
「ボール奪取、完璧だったな」
「佐野の回収はもう世界トップレベルやな」
「代表レギュラー当確でいい」
「守備で試合動かすのカッコよすぎる」
「安藤の何とも言えない顔が切ない」
「ボール奪取エグい」
まさに佐野海舟らしい“回収”だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐野海舟が猛プレス→先制点を演出