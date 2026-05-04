「もう世界トップレベル」「完璧だった」日本代表ボランチの“神プレス”→先制点演出に驚嘆の声！「代表レギュラー当確でいい」

「もう世界トップレベル」「完璧だった」日本代表ボランチの“神プレス”→先制点演出に驚嘆の声！「代表レギュラー当確でいい」