今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月4日（月・祝）〜5月10日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月4日（月・祝）〜5月10日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【山羊座（やぎ座）】
今週は、細かな気配りが必要になりそう。思ったことをはっきり言いたくなるタイミングもありそうですが、なるべく柔らかい言い方を意識すると◎ モヤモヤが解消されないときは、運動や趣味で発散すると良いでしょう。恋愛面は、視野を広げてみることが大切なタイミング。急に友達として親しくしていた相手が気になりそう。
★ワンポイントアドバイス★
話題のドラマや映画を観て、インスピレーションが湧いてくるかも。イメージしたものをノートに書き出してみて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【山羊座（やぎ座）】
今週は、細かな気配りが必要になりそう。思ったことをはっきり言いたくなるタイミングもありそうですが、なるべく柔らかい言い方を意識すると◎ モヤモヤが解消されないときは、運動や趣味で発散すると良いでしょう。恋愛面は、視野を広げてみることが大切なタイミング。急に友達として親しくしていた相手が気になりそう。
話題のドラマや映画を観て、インスピレーションが湧いてくるかも。イメージしたものをノートに書き出してみて。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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