「JAPAN JAM 2026」は、3日目・5月4日（月祝）の公演中止を発表した（会場：千葉・千葉市蘇我スポーツ公園）。

「強風の影響により会場内の安全確保が困難と判断した」ことに加え、「交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じている」ことを理由としている。

1日券やセット券の払い戻しを行い、「Jフェス」アプリ上の電子チケットはあす（5日）以降は非表示となるが、払い戻しに影響はないとしている。

クロークチケットを事前に購入した人の払い戻しについては、後日改めて発表される。

あす5日(火・祝)の開催については「現在協議中」で、4日午後の「できるだけ早い時間」に発表する予定だという。

4日は、ILLIT、汐れいら、CUTIE STREET、コレサワ、shallm、シンガーズハイ、セカンドバッカー、Da-iCE、TETORA、TRACK15、なとり、ねぐせ。、乃紫、Novelbright、berry meet、My Hair is Bad、マルシィ、ME:I、M!LK、Mega Shinnosuke、MON7A、ヤングスキニー、『ユイカ』、優里、Lavt、浪漫派マシュマロ、DJ和、Head Huntの出演が予定されていた。