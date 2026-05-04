大手保険会社に勤めた44歳男性が語る、“名ばかり部長でも年収2000万円”の罠「約50人の部署で半分以上が『部長』だった」

大手保険会社に勤めた44歳男性が語る、“名ばかり部長でも年収2000万円”の罠「約50人の部署で半分以上が『部長』だった」