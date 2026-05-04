バーベキューの帰り道でGWの大渋滞。後部座席にいたはずの“彼女”が姿を消して…「うっかりでは済まされない最悪の忘れ物」
「ごめん、うっかりしてた」。その一言では、決して許されないラインがこの世には存在します。
混雑するGWのサービスエリア。トイレを済ませて、急いで車を発進させた……。ただそれだけの行動が、愛する彼女との「修羅場」へと直結することになるとは、誰が想像できたでしょうか。
渋滞の疲れと焦りが生んだ、あまりに間抜けで、あまりに致命的なミス。今回は過去に反響の大きかった、バーベキューの帰り道に「彼女そのものをサービスエリアに忘れてきた」という、実録・しくじりエピソードをお届けします。
◆バーベキューの帰り道に大渋滞
発進と停止を単調に繰り返す渋滞は、ドライバーの集中力が切れやすくなり、注意しないと大きなアクシデントにも繋がりかねない。都内在住の村田崇裕さん（仮名・30代）は数年前のゴールデンウィークに、友人たちとバーベキューに出かけた。
その帰り道、渋滞中に起こった「ありえないアクシデント」について語ってくれた。
「彼女のハルカ（仮名）と、仲の良い友人7〜8人で埼玉のキャンプ場に日帰りでバーベキューに行ったんです。車2台で、僕が運転する車にはハルカと友達の計4人で乗ることになりました。久しぶりのバーベキューでみんなハシャいでいて、帰る頃には全員クタクタになっていました」
帰り道、ハルカさんは行きと同じように助手席に乗ると言った。だが、村田さんは彼女を気遣い、フラットシートになる後部座席で休んでもらうことにしたという。
車が出発すると、運転手の村田さん以外はお酒を飲んでいたこともあり、すぐに眠ってしまった。村田さんはなるべく、急いで帰ろうとしたが、運悪く渋滞にはまってしまったのだ。
◆途中でパーキングエリアへ
「恐らく、僕たちと同じようにレジャー帰りの人が一斉に都内へと向かっていたんでしょうね。帰り道、ずっとノロノロと走る羽目になり、さすがの僕も疲れがピークに達してきました。そのうち、トイレにも行きたくなり、やっとの思いで近くのサービスエリアに駆け込みました。車を降りるときに、一応、後ろに乗っているハルカと友達に声を掛けました。しかし全員、熟睡していたので、僕1人でトイレに行くことになったんです」
サービスエリアの入口には車が列を作るほど混雑していた。しかし、村田さんが車に戻るとき、出口は少し空いていた。すぐに車を出したほうがいいと判断した村田さんは、慌てて車に戻った。
「すぐに発進して高速に乗ると、渋滞もだいぶ解消されていたので車を走らせました。それから20分ほど走った頃ですかね。友達の1人が目を覚まして『あれ……ハルカは⁉』と急に叫んだんです」
◆後部座席にいたはずの彼女が…
友人の声に驚き、車を急停止しそうになったという村田さん。だが、そこは高速道路。当然、車を停めることなんてできやしない。そこで初めて後部座席にハルカさんが乗っていないことに気付いたという。
「ハルカは後ろの席にいたはずなのに、忽然といなくなっていたんです。全員で『ハルカがいない！』と大騒ぎしていると、1人の友人がスマホを見ながら『ハルカ、サービスエリアにいるみたい……』と青ざめた顔で言ってきました。僕のスマホを友人に確認してもらうと、ハルカからの着信が山のように入っていて血の気が引きましたね……」
後にハルカさんから聞いた話によると、村田さんがサービスエリアでみんなに声を掛けたときに、ハルカさんは目を覚ましていたとか。村田さんが車を出てしばらくした後、ハルカさんもトイレに行くために車を降りた。その後、飲み物を買って戻ると、走り去っていく村田さんの車が見えたという……。
◆スマホには彼女からの着信の嵐
混雑するGWのサービスエリア。トイレを済ませて、急いで車を発進させた……。ただそれだけの行動が、愛する彼女との「修羅場」へと直結することになるとは、誰が想像できたでしょうか。
渋滞の疲れと焦りが生んだ、あまりに間抜けで、あまりに致命的なミス。今回は過去に反響の大きかった、バーベキューの帰り道に「彼女そのものをサービスエリアに忘れてきた」という、実録・しくじりエピソードをお届けします。
発進と停止を単調に繰り返す渋滞は、ドライバーの集中力が切れやすくなり、注意しないと大きなアクシデントにも繋がりかねない。都内在住の村田崇裕さん（仮名・30代）は数年前のゴールデンウィークに、友人たちとバーベキューに出かけた。
その帰り道、渋滞中に起こった「ありえないアクシデント」について語ってくれた。
「彼女のハルカ（仮名）と、仲の良い友人7〜8人で埼玉のキャンプ場に日帰りでバーベキューに行ったんです。車2台で、僕が運転する車にはハルカと友達の計4人で乗ることになりました。久しぶりのバーベキューでみんなハシャいでいて、帰る頃には全員クタクタになっていました」
帰り道、ハルカさんは行きと同じように助手席に乗ると言った。だが、村田さんは彼女を気遣い、フラットシートになる後部座席で休んでもらうことにしたという。
車が出発すると、運転手の村田さん以外はお酒を飲んでいたこともあり、すぐに眠ってしまった。村田さんはなるべく、急いで帰ろうとしたが、運悪く渋滞にはまってしまったのだ。
◆途中でパーキングエリアへ
「恐らく、僕たちと同じようにレジャー帰りの人が一斉に都内へと向かっていたんでしょうね。帰り道、ずっとノロノロと走る羽目になり、さすがの僕も疲れがピークに達してきました。そのうち、トイレにも行きたくなり、やっとの思いで近くのサービスエリアに駆け込みました。車を降りるときに、一応、後ろに乗っているハルカと友達に声を掛けました。しかし全員、熟睡していたので、僕1人でトイレに行くことになったんです」
サービスエリアの入口には車が列を作るほど混雑していた。しかし、村田さんが車に戻るとき、出口は少し空いていた。すぐに車を出したほうがいいと判断した村田さんは、慌てて車に戻った。
「すぐに発進して高速に乗ると、渋滞もだいぶ解消されていたので車を走らせました。それから20分ほど走った頃ですかね。友達の1人が目を覚まして『あれ……ハルカは⁉』と急に叫んだんです」
◆後部座席にいたはずの彼女が…
友人の声に驚き、車を急停止しそうになったという村田さん。だが、そこは高速道路。当然、車を停めることなんてできやしない。そこで初めて後部座席にハルカさんが乗っていないことに気付いたという。
「ハルカは後ろの席にいたはずなのに、忽然といなくなっていたんです。全員で『ハルカがいない！』と大騒ぎしていると、1人の友人がスマホを見ながら『ハルカ、サービスエリアにいるみたい……』と青ざめた顔で言ってきました。僕のスマホを友人に確認してもらうと、ハルカからの着信が山のように入っていて血の気が引きましたね……」
後にハルカさんから聞いた話によると、村田さんがサービスエリアでみんなに声を掛けたときに、ハルカさんは目を覚ましていたとか。村田さんが車を出てしばらくした後、ハルカさんもトイレに行くために車を降りた。その後、飲み物を買って戻ると、走り去っていく村田さんの車が見えたという……。
◆スマホには彼女からの着信の嵐