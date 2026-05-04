『JAPAN JAM 2026』の5月4日公演について、開催中止が発表された。

（関連：【画像】『JAPAN JAM 2026』5月4日公演中止）

主催者によると、強風の影響により会場内の安全確保が困難と判断したことに加え、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから中止を決定したという。参加者、出演アーティスト、スタッフの安全を最優先に考えた結果の判断としている。

なお、5月5日公演の開催可否については現在協議中で、5月4日午後のできるだけ早い時間に改めて発表される予定。

5月4日公演の1日券・セット券を購入した観客にはチケットの払い戻しが行われる。詳細は5月下旬に「Jフェス」アプリおよび公式サイトで案内される。「Jフェス」アプリ上の電子チケットは5月5日以降に非表示となるが、払い戻しには影響せず、購入履歴を元に対応されるとのこと。

また、5月4日受け取り分のオフィシャルグッズをプレオーダーで購入済みの観客には、今後の対応について後日改めて案内される。

■JAPAN JAM事務局 コメント全文

本日5月4日(月・祝)のJAPAN JAM 2026は、強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました。加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせていただきます。

参加者の皆さま、出演アーティスト、スタッフの安全を最優先に考えた結果の判断となります。この日を心待ちにしてくださっていた皆さまには、大変心苦しいお知らせとなりますことを心よりお詫び申し上げます。

なお、5月5日(火・祝)の開催に関しましては現在協議中です。本日の午後できるだけ早い時間に再度お知らせをいたします。

＜5月4日(月・祝) 1日券・セット券をご購入のお客様へ＞チケットの払い戻しをいたします。詳細につきましては、5月下旬に「Jフェス」アプリ、ならびに公式サイトにて改めてご案内させていただきます。「Jフェス」アプリ上の電子チケットは5月5日(火・祝)以降に非表示となりますが、払い戻しには影響ございません。ご購入履歴を元に対応させていただきます。

＜5月4日(月・祝)受け取りのオフィシャルグッズをプレオーダーにてご購入済みのお客様へ＞今後の対応につきましては、後日改めて該当のお客様にお知らせいたします。

2026年5月4日JAPAN JAM事務局

（文=リアルサウンド編集部）