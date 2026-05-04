【東日本で天気回復後は真夏日の可能性も】

関東地方では朝、雨風強まる恐れがありますが、昼前から次第に天気が回復するでしょう。午後は内陸部で30℃以上の真夏日となるところが出てくるかもしれません。埼玉県の熊谷市では31℃の予想です。夜からは北風が強まり、ヒンヤリするため、脱ぎ着しやすい服装で調節してください。

【西日本はカラッと晴れて過ごしやすい陽気】

西日本は一日晴れるでしょう。涼しく乾いた風が吹くので、最高気温は22℃前後となりそうです。風はやや強く吹きます。洗濯物が飛ばされないようにお気をつけください。

【北日本は暴風の恐れ 北海道では雪のところも】

北日本の日本海側の地域では午後も天気が崩れそうです。雨具があると安心できるでしょう。暴風の恐れもあるため、時間に余裕を持ってお過ごしください。北海道の道北やオホーツク海側の地域では夜遅くにかけて湿った雪となりそうです。積雪や路面の凍結にお気をつけください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :16℃ 釧路 :11℃

青森 :19℃ 盛岡 :19℃

仙台 :23℃ 新潟 :19℃

長野 :24℃ 金沢 :19℃

名古屋:24℃ 東京 :26℃

大阪 :22℃ 岡山 :22℃

広島 :20℃ 松江 :17℃

高知 :22℃ 福岡 :21℃

鹿児島:23℃ 那覇 :24℃