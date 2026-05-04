東日本で天気回復後は真夏日の可能性も 西日本はカラッと晴れて過ごしやすい陽気 北日本は暴風の恐れ 北海道では雪のところも
【東日本で天気回復後は真夏日の可能性も】
関東地方では朝、雨風強まる恐れがありますが、昼前から次第に天気が回復するでしょう。午後は内陸部で30℃以上の真夏日となるところが出てくるかもしれません。埼玉県の熊谷市では31℃の予想です。夜からは北風が強まり、ヒンヤリするため、脱ぎ着しやすい服装で調節してください。
【西日本はカラッと晴れて過ごしやすい陽気】
西日本は一日晴れるでしょう。涼しく乾いた風が吹くので、最高気温は22℃前後となりそうです。風はやや強く吹きます。洗濯物が飛ばされないようにお気をつけください。
【北日本は暴風の恐れ 北海道では雪のところも】
北日本の日本海側の地域では午後も天気が崩れそうです。雨具があると安心できるでしょう。暴風の恐れもあるため、時間に余裕を持ってお過ごしください。北海道の道北やオホーツク海側の地域では夜遅くにかけて湿った雪となりそうです。積雪や路面の凍結にお気をつけください。
【きょうの各地の予想最高気温】
札幌 :16℃ 釧路 :11℃
青森 :19℃ 盛岡 :19℃
仙台 :23℃ 新潟 :19℃
長野 :24℃ 金沢 :19℃
名古屋:24℃ 東京 :26℃
大阪 :22℃ 岡山 :22℃
広島 :20℃ 松江 :17℃
高知 :22℃ 福岡 :21℃
鹿児島:23℃ 那覇 :24℃