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【東日本で天気回復後は真夏日の可能性も】
関東地方では朝、雨風強まる恐れがありますが、昼前から次第に天気が回復するでしょう。午後は内陸部で30℃以上の真夏日となるところが出てくるかもしれません。埼玉県の熊谷市では31℃の予想です。夜からは北風が強まり、ヒンヤリするため、脱ぎ着しやすい服装で調節してください。

【西日本はカラッと晴れて過ごしやすい陽気】
西日本は一日晴れるでしょう。涼しく乾いた風が吹くので、最高気温は22℃前後となりそうです。風はやや強く吹きます。洗濯物が飛ばされないようにお気をつけください。

【北日本は暴風の恐れ 北海道では雪のところも】
北日本の日本海側の地域では午後も天気が崩れそうです。雨具があると安心できるでしょう。暴風の恐れもあるため、時間に余裕を持ってお過ごしください。北海道の道北やオホーツク海側の地域では夜遅くにかけて湿った雪となりそうです。積雪や路面の凍結にお気をつけください。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　:16℃　釧路　:11℃
青森　:19℃　盛岡　:19℃
仙台　:23℃　新潟　:19℃
長野　:24℃　金沢　:19℃
名古屋:24℃　東京　:26℃
大阪　:22℃　岡山　:22℃
広島　:20℃　松江　:17℃
高知　:22℃　福岡　:21℃
鹿児島:23℃　那覇　:24℃