【F1】19歳アントネッリが3連勝！ノリス振り切った フェルスタッペン5位で表彰台逃す マイアミGP
◇F1第4戦マイアミGP 決勝（2026年5月3日 米フロリダ州マイアミ マイアミ・インターナショナル・オートドローム＝1周5.412キロ×57周）
ポールポジション（PP）から出たメルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が3連勝を飾り、ドライバーズランキング首位をキープした。4番手からスタートしたスプリントの覇者、マクラーレンのランド・ノリス（英国）が今季初表彰台の2位。同僚のオスカー・ピアストリ（オーストラリア）が3位に入った。
悪天候の予報で予定より3時間繰り上がったスタートでは、アントネッリがタ−ン1でコースアウトし、2番手から出たレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）もコントロールミスで10番手まで後退した。6周目にレッドブルのアイザック・ハジャー（フランス）がフェンスにクラッシュ、アルピーヌのピエール・ガスリー（フランス）とレーシングブルズのリアム・ローソン（ニュージーランド）が接触していずれもリタイア。セーフティーカー（SC）が導入され、フェルスタッペンはタイヤ交換を済ませた。
レース再開後はフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）、アントネッリ、ノリスによるトップ争い。21周目のピットインで12番手まで後退したルクレールに対し、アントネッリは26周目、ノリスは27周目に入って上位でコース復帰した。29周目にフェルスタッペンをかわした2台の優勝争いとなったが、徐々に引き離したアントネッリがトップでチェッカーを受けた。
フェルスタッペンは結局5位フィニッシュ。ピアストリは56周目でルクレールをパスして2戦連続の表彰台を確保し、ルクレールはスピンして6位まで順位を下げた。今季からホンダがパワーユニット（PU）を提供するアストンマーチンはフェルナンド・アロンソ（スペイン）が15位、ランス・ストロール（カナダ）は17位に終わった。
▼アントネッリ スタートは昨日ほど悪くなかったです。ターン2でタイヤをロックさせたけど、運良くクリアできました。シャルルを追い抜こうとしてエネルギーマネジメントでミスをしてランドに抜かれたけど、ペースは良かったです。チームが素晴らしい戦略を立ててくれました。大胆なアンダーカットで、何とか勝つことができました。
▼ノリス 良かった点も悪かった点もあった。アンダーカットされてしまったのは言い訳のしようがない。最初にピットインするべきだった。キミが良いレースをした。優勝を逃したのは本当に悔しい。最終的に彼を抜き返すだけのペースがなかったので、この結果は受け入れるしかない。
▽決勝順位
(１)アントネッリ（メルセデス）
(２)ノリス（マクラーレン）
(３)ピアストリ（マクラーレン）
(４)ラッセル（メルセデス）
(５)フェルスタッペン（レッドブル）
(６)ルクレール（フェラーリ）
(７)ハミルトン（フェラーリ）
(８)コラピント（アルピーヌ）
(９)サインツ（ウィリアムズ）
(10)アルボン（ウィリアムズ）
(11)ベアマン（ハース）
(12)ボルトレート（アウディ）
(13)オコン（ハース）
(14)リンドブラッド（レーシングブルズ）
(15)アロンソ（アストンマーチン）
(16)ペレス（キャデラック）
(17)ストロール（アストンマーチン）
(18)ボッタス（キャデラック）
リタイア ヒュルケンベルク（アウディ）
リタイア ローソン（レーシングブルズ）
リタイア ガスリー（アルピーヌ）
リタイア ハジャー（レッドブル）