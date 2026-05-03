◇F1第4戦マイアミGP 決勝（2026年5月3日 米フロリダ州マイアミ マイアミ・インターナショナル・オートドローム＝1周5.412キロ×57周）

ポールポジション（PP）から出たメルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が3連勝を飾り、ドライバーズランキング首位をキープした。4番手からスタートしたスプリントの覇者、マクラーレンのランド・ノリス（英国）が今季初表彰台の2位。同僚のオスカー・ピアストリ（オーストラリア）が3位に入った。

悪天候の予報で予定より3時間繰り上がったスタートでは、アントネッリがタ−ン1でコースアウトし、2番手から出たレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）もコントロールミスで10番手まで後退した。6周目にレッドブルのアイザック・ハジャー（フランス）がフェンスにクラッシュ、アルピーヌのピエール・ガスリー（フランス）とレーシングブルズのリアム・ローソン（ニュージーランド）が接触していずれもリタイア。セーフティーカー（SC）が導入され、フェルスタッペンはタイヤ交換を済ませた。

レース再開後はフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）、アントネッリ、ノリスによるトップ争い。21周目のピットインで12番手まで後退したルクレールに対し、アントネッリは26周目、ノリスは27周目に入って上位でコース復帰した。29周目にフェルスタッペンをかわした2台の優勝争いとなったが、徐々に引き離したアントネッリがトップでチェッカーを受けた。

フェルスタッペンは結局5位フィニッシュ。ピアストリは56周目でルクレールをパスして2戦連続の表彰台を確保し、ルクレールはスピンして6位まで順位を下げた。今季からホンダがパワーユニット（PU）を提供するアストンマーチンはフェルナンド・アロンソ（スペイン）が15位、ランス・ストロール（カナダ）は17位に終わった。

▼アントネッリ スタートは昨日ほど悪くなかったです。ターン2でタイヤをロックさせたけど、運良くクリアできました。シャルルを追い抜こうとしてエネルギーマネジメントでミスをしてランドに抜かれたけど、ペースは良かったです。チームが素晴らしい戦略を立ててくれました。大胆なアンダーカットで、何とか勝つことができました。

▼ノリス 良かった点も悪かった点もあった。アンダーカットされてしまったのは言い訳のしようがない。最初にピットインするべきだった。キミが良いレースをした。優勝を逃したのは本当に悔しい。最終的に彼を抜き返すだけのペースがなかったので、この結果は受け入れるしかない。

▽決勝順位

(１)アントネッリ（メルセデス）

(２)ノリス（マクラーレン）

(３)ピアストリ（マクラーレン）

(４)ラッセル（メルセデス）

(５)フェルスタッペン（レッドブル）

(６)ルクレール（フェラーリ）

(７)ハミルトン（フェラーリ）

(８)コラピント（アルピーヌ）

(９)サインツ（ウィリアムズ）

(10)アルボン（ウィリアムズ）

(11)ベアマン（ハース）

(12)ボルトレート（アウディ）

(13)オコン（ハース）

(14)リンドブラッド（レーシングブルズ）

(15)アロンソ（アストンマーチン）

(16)ペレス（キャデラック）

(17)ストロール（アストンマーチン）

(18)ボッタス（キャデラック）

リタイア ヒュルケンベルク（アウディ）

リタイア ローソン（レーシングブルズ）

リタイア ガスリー（アルピーヌ）

リタイア ハジャー（レッドブル）