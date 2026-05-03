2026年5月4日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月4日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
意思と感情のバランスが崩れがち。自制心を大切にしてみて。
3人以上のグループ行動に注意。仲間割れする可能性が……。
まじめな気持ちで過ごせる日。将来を本気で考えると◎。
悪い評判を立てられるかも……。真実でないなら断固否定して。
下着を新しくするチャンス日。初めてのショップに注目！
頭が混乱しがち。公私混同していないか冷静に考えてみよう。
金銭感覚がシャープになる暗示。欲しかったものを買うチャンス日。
いつもより遠くまで足を伸ばしてみて。ワクワクする体験ができそう。
周囲との調和が大切。1人悪目立ちする行動は控えて。
あなたの内面的な魅力に周囲が注目。面倒見のよさを発揮すると吉。
小さなことにこだわらないで。大ざっぱが幸運を呼ぶ１日に。
人からほめられることが多々ありそう。大きな自信がつく運。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
意思と感情のバランスが崩れがち。自制心を大切にしてみて。
11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
3人以上のグループ行動に注意。仲間割れする可能性が……。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
まじめな気持ちで過ごせる日。将来を本気で考えると◎。
9位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
悪い評判を立てられるかも……。真実でないなら断固否定して。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
下着を新しくするチャンス日。初めてのショップに注目！
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
頭が混乱しがち。公私混同していないか冷静に考えてみよう。
6位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
金銭感覚がシャープになる暗示。欲しかったものを買うチャンス日。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
いつもより遠くまで足を伸ばしてみて。ワクワクする体験ができそう。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
周囲との調和が大切。1人悪目立ちする行動は控えて。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
あなたの内面的な魅力に周囲が注目。面倒見のよさを発揮すると吉。
2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
小さなことにこだわらないで。大ざっぱが幸運を呼ぶ１日に。
1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
人からほめられることが多々ありそう。大きな自信がつく運。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)