テレビ東京ドラマ「産まない女はダメですか」の公式インスタグラムが1日、更新され、主演の宮澤エマと宮澤の母を演じる西田尚美との2ショットを投稿した。



【写真】ドラマと違ってめっちゃ仲良しやん「「ほんまは 仲よろしいんですね」の声

ドラマで西田は超絶毒親を演じ、宮澤は毒親に苦しめられて子供を産む決断がなかなかできないという設定。2人はことあるごとに対峙している。インスタではドラマとは打って変わって2人ともにっこりしており、ドラマファンから「ドラマとは全く違うお二人にほっこりします」「お二人共、素敵です」「エマちゃん可愛すぎ ドラマでは毒親だけど、オフショの西田さんは優しい感じしてすき」「ほんまは 仲よろしいんですね」「すっごい嫌な母親だけど、オフショットはそのモヤモヤが消えるから好き」などと反響が届いている。



5月4日放送回では、夫・哲也（浅香航大）から「妊娠するようにゴムに穴を開けていた」と衝撃の事実を告げられたアサ（宮澤エマ）。信じがたい告白に放心状態となり、哲也と距離を取ろうとする。アサが家に戻らない状況に哲也は取り乱し、ついには職場にまで現れアサは恐怖を覚える。



（よろず～ニュース編集部）