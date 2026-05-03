「またしてもバイトテロか！」と、思った人も多そうだ。ピザチェーン「PIZZA-LA（ピザーラ）」蒲田店の店内での不衛生行為とされる動画がSNSで拡散。5月2日、同社は動画について、昨年2月にアルバイト店員によって撮影されたものだと発表。「今般その動画が拡散した事実を確認いたしました」としたうえで謝罪し、同店舗については臨時休業とした。

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拡散した動画は従業員が調理室の棚に寝そべる姿や、ピザの生地を床に落として頭を抱える店員の姿を撮影したもので、拡散した動画に対しては《まじですか…利用したことあるからショックが大きい…》といった失望の声が上がるなどしている。週刊誌記者は言う。

「ピザ店のバイトテロといえば、2024年2月にドミノ・ピザの『鼻ホジ動画』が挙げられるほか、2013年には今回と同じくピザーラですが、東京都東大和店における『冷蔵庫侵入写真』で騒動が起きました。時代を超えて続く不祥事に対しては《バイトテロっていまだにあるんですね...》といった、あきれ返る声も上がっています」

不届き者がいなくなることは今後もないだろうが、今回の炎上を受けて「連鎖」が発生しかねない状況となっている。同じく2日、Xでは騒動の動画を見たとしつつ、同チェーンの別の店舗でも不衛生行為が日常的に起きているとする「怪情報」を伝える投稿がなされた。併せてパワハラを告発する内容も含まれており注目を集めているが、果たして、真相やいかに。

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