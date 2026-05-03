東京Ｖ、終了間際の新井悠太の劇的ゴールで４連勝　昨季２位の柏は泥沼５連敗で１４戦で１０敗目

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１４節 東京Ｖ１―０柏（３日・味の素スタジアム）

東京Ｖがホームで柏と対戦し、終了間際のＭＦ新井悠太の劇的ゴールで１―０で勝利し、４連勝（１ＰＫ勝ちを含む）を飾った。

東京Ｖは開始からハイプレスで圧力をかけ、前半３分にＭＦ深沢がミドルシュートでゴールに迫る。

同１８分にはＦＷ松橋がエリア内で左足でシュートを放ち、相手ＤＦに当たったボールがポストをかすめる。

４連敗中の柏はボールを握りながらチャンスを伺う。同２８分に裏に抜け出したＦＷ汰木がチャンスを迎えるも、東京ＶのＧＫ長沢が飛び出してスライディングで防ぐ。その後、互いに決定機までは作れず、前半０―０で折り返した。

後半も柏がボールを握る時間帯が続き、同１１分には柏の山之内が右サイドを抜け出してエリア内で左足シュートを放つも東京ＶのＤＦ鈴木に阻まれる。

柏は同１３分にＦＷ垣田に代えて、ＦＷ細谷を投入する。すると同２０分、裏に抜け出してＧＫと１対１のチャンスを迎えるも左足シュートはＧＫ長沢がセーブ。こぼれ球を山之内が左足シュートを放つも、惜しくもサイドネットだった。同３２分には柏の中川がミドルシュートを放つもゴール左へ外れる。

東京Ｖは同３５分にＦＷ染野がエリア内で切り返しから右足シュートを狙うも枠を捉えられず。同４２分にはＭＦ森田がミドルシュートを放つが、ＧＫ小島に阻まれる。それでも、同４４分に染野のパスを受けたＭＦ新井がエリア内左から左足シュートを豪快に突き刺して先制。このリードを守り抜き、４連勝とした。

対照的に昨季２位の柏は泥沼５連敗で１４試合目で１０敗目。１０チーム中９位と低迷が続く。