坂越産生牡蠣と新名物パスタ全8種、新宿地下の隠れ家バル！ 魚介イタリアン＆チーズ UMIバル 新宿店がリニューアルオープン

記事ポイント 新宿の隠れ家バル「魚介イタリアン&チーズ UMIバル 新宿店」が2026年4月14日にリニューアルオープン坂越産の生牡蠣を使った充実のカキメニューと、新名物「鍋焼きスープ生パスタ」全8種が登場地下の隠れ家空間はデートや女子会にも最適で、飲み放題付きコース2,200円（税込）〜対応 新宿の隠れ家バル「魚介イタリアン&チーズ UMIバル 新宿店」が2026年4月14日にリニューアルオープン坂越産の生牡蠣を使った充実のカキメニューと、新名物「鍋焼きスープ生パスタ」全8種が登場地下の隠れ家空間はデートや女子会にも最適で、飲み放題付きコース2,200円（税込）〜対応

新宿の地下に広がる隠れ家バルが、より磨きのかかった内容でよみがえりました。

牡蠣料理と映えるドリンクで人気を集めてきた「魚介イタリアン&チーズ UMIバル 新宿店」が、2026年4月14日（火）にリニューアルオープンしています。

魚介イタリアン&チーズ UMIバル 新宿店がリニューアルオープン





店舗名：魚介イタリアン&チーズ UMIバル 新宿店（ギョカイイタリアン＆チーズ ウミバルシンジュクテン）所在地：東京都新宿区西新宿7-16-6 森正ビルB1オープン日：2026年4月14日（火）アクセス：JR「新宿駅」西口より徒歩10分、東口より徒歩12分営業時間：平日 11:30〜23:00（フードL.O 22:00／ドリンクL.O 22:30）、土日祝 11:00〜23:00（フードL.O 22:00／ドリンクL.O 22:30）定休日：無（年末年始を除く）席数：55席／個室あり電話番号：050-5597-2248

関東圏に30店舗の飲食店・古着屋を展開するココロオドルが運営する「魚介イタリアン&チーズ UMIバル 新宿店」は、「食をアートにする」というミッションのもと、”映える×美味しい”を両立した空間づくりにこだわってきたバルです。

今回のリニューアルでは、開店当初から好評の牡蠣メニューをさらに拡充し、新名物となる「鍋焼きスープ生パスタ」を加えています。

ダークトーンの落ち着いた内装はそのままに、木の温もりを感じる仕上がりへとアップデートされます。

ゆったりとしたボックスシートや間接照明が配された地下空間は、都会の喧騒を忘れさせる雰囲気をまとい、デートや女子会、記念日など多彩なシーンに対応しています。

充実の牡蠣メニュー





看板メニューである牡蠣料理は、今回のリニューアルでさらにラインナップが豊かになります。

使用するのはクリーミーで粒の大きい坂越産の生牡蠣で、8ピースをさまざまな味付けで楽しめる「オイスタープラッター」から、雲丹といくらをたっぷりとのせた「雲丹いくら生牡蠣」まで、一晩で牡蠣の多彩な顔を堪能できます。

「牡蠣とハーブのカンカン焼（牡蠣8ピース）」4,180円（税込）は、噛んだ瞬間にじわりと旨味が広がり、ふわっと香るハーブが白ワインとの相性を引き立てます。

新名物「鍋焼きスープ生パスタ」全8種





リニューアルで登場した「鍋焼きスープ生パスタ」は、熱々のまま運ばれてくる新感覚のパスタシリーズです。

全8種のラインナップのうち、「牡蠣の絶望ソース 生スパゲティ」2,079円（税込）は、魚介の旨味を凝縮したピリッと辛い絶望ソースともちもちした生パスタがよく絡み合い、たっぷり入った牡蠣がお酒のあてにもなります。

カルボナーラやラグーなど魚介以外のメニューも揃い、何度訪れても違う味わいを楽しめます。

注目のチーズ・デザート・フォンデュメニュー





New炙りバスクチーズケーキ 1,100円（税込）





「イカ肝クリームソースフォンデュ」649円（税込）は、イカ肝の塩味とまろやかなクリームソースが絶妙にからみ合う新メニューです。

バゲットは厚切りと薄切りの2種から選べ、ソースを余すことなく楽しめます。

デザートには「New炙りバスクチーズケーキ」1,100円（税込）が登場します。

リニューアル前から人気を集めていた炙りバスクチーズケーキをさらに進化させた一品で、なめらかな食感にナッツの風味とフルーティーなソースが加わっています。

コースプランと空間





店内 内観





コースプランは2,200円（税込）〜の単品飲み放題を軸に、平日ランチコース、人気メニューを網羅したUMIバルコース、記念日向けのプレミアムコースなど複数のプランが揃います。

イカスミスパゲッティや牡蠣グラタン、生ハムサラミ盛り、アランチーニといった料理がテーブルを彩り、飲み放題付きで宴会からカジュアルな女子会まで対応します。

ランチ利用から貸切まで幅広く対応しているため、シーンを選ばずに使いやすい構成です。





店舗エントランス





サングリア、ブルーカクテル、ピンクスパークリングなどグラデーションが美しいオリジナルカクテル5種は、アンティーク地球儀とロープを背景に並んだビジュアルも印象的です。

黒い廊下に浮かぶレトロ調のロゴ看板と大型グラフィックアートが出迎えるエントランスから、すでに日常とは切り離された空気が漂います。

坂越産生牡蠣を軸に据えた充実のカキメニューと、全8種の鍋焼きスープ生パスタ、649円（税込）から楽しめるフォンデュなど、価格帯と料理の幅が広がった「魚介イタリアン&チーズ UMIバル 新宿店」は、新宿駅から徒歩圏内でありながら地下の隠れ家空間で非日常を味わえる一軒です。

魚介イタリアン&チーズ UMIバル 新宿店の紹介でした。

よくある質問

Q. 「魚介イタリアン&チーズ UMIバル 新宿店」はどこにありますか。

A. 東京都新宿区西新宿7-16-6 森正ビルB1に位置し、JR「新宿駅」西口から徒歩10分、東口から徒歩12分のところにあります。

Q. 個室はありますか。

A. 個室が用意されています。

全55席のうち個室も設けており、記念日や少人数でのプライベートな利用に対応しています。

Q. ランチ営業はありますか。

A. ランチ営業があります。

平日は11:30から、土日祝は11:00から営業しており、平日ランチコースなどのプランも用意されています。

Q. 「鍋焼きスープ生パスタ」は何種類ありますか。

A. 全8種類のラインナップが揃っています。

牡蠣を使った魚介系のほか、カルボナーラやラグーなど魚介以外のメニューも含まれています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 坂越産生牡蠣と新名物パスタ全8種、新宿地下の隠れ家バル！ 魚介イタリアン＆チーズ UMIバル 新宿店がリニューアルオープン appeared first on Dtimes.