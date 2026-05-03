岸和田競輪のF1は4日に開幕する。3日は前検を実施した。

S級2班の川村晃司（49＝京都、85期）は、今年2月にA級2班へ特昇した息子の峻輝（24＝京都、127期）と初めて同じ開催に出場する。

この日は報道陣の求めに応じ、2人で一緒に写真へ納まり「気分？どうかな。息子がどう思っているのか。緊張するというか、こっちは心配ですよ」と少し照れたような笑い。親心をのぞかせた。

自身は昨年9月の奈良G3で落車した際に骨盤を骨折。今年1月の小松島G3で復帰し、欠場を挟みながら状態を戻してきた。「練習でもいい感じになってきた」。4日はS級予選10Rに2番車で臨む。息子の前で奮闘を見せたい。

一方、峻輝は「父から（言われること）はレースについて（仕掛けどころなど）のアドバイスぐらいですかね」と関係性を説明する。自身の状況について「（S級へ上がるための競走得点を確保するには）今期は厳しいので。抑え先行、突っ張り、カマシなど試せることを試したい」。さらに上を目指すために意味のあるレースを重ねるつもりだ。4日はA級予選4Rに1番車で臨む。