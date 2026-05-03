【男性が選ぶ】春に行きたい「徳島県の旅行先」ランキング！ 2位「大鳴門橋」、1位は？【2026年調査】
環境の変化が多い4月は、日常を離れて心身をリセットできる静かな場所への一人旅や、気心知れた友人とのドライブが最高のぜいたくです。新緑が芽吹き、柔らかな風が吹き抜けるこの季節にこそ訪れてほしい、大人の休息地を厳選しています。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜12日の期間、全国10〜70代の男性285人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【男性限定】春に行きたいと思う「徳島県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「春は自然を感じやすい季節であり、桜なども良いが海の渦など大自然を感じたいから。暖かくなり、行きやすくなったから」（20代男性／滋賀県）、「徳島の中で景色がきれいなところだから」（50代男性／千葉県）、「瀬戸内海の春風を感じながら、渦を見られるから」（50代男性／滋賀県）といったコメントがありました。
回答者からは、「春は渦潮がよく発生する季節だと聞いたことがある。大きいのを見たい」（60代男性／大阪府）、「有名な鳴門の渦潮を始めとして、徳島の自然を堪能してみたいため」（20代男性／大阪府）、「鳴門の渦潮に春（特に3月下旬〜4月）に行きたい理由は、年間で最も渦潮が大きく、迫力満点な『春の大潮』の時期だからです。気候が穏やかで観光しやすく、渦潮の直径が20〜30メートルに達する世界最大級の絶景を、船や遊歩道から快適に満喫できるベストシーズンです」（30代男性／京都府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜12日の期間、全国10〜70代の男性285人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【男性限定】春に行きたいと思う「徳島県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：大鳴門橋（遊歩道 渦の道）／60票2位は、徳島と淡路島をつなぐ「大鳴門橋」です。橋の桁内にある「渦の道」からは、海上45mのガラス床越しに渦潮を真上から見下ろすことができます。鳴門海峡のダイナミックな海の景色を楽しみながら、激しい潮流が生み出す絶景が楽しめるドライブスポットとして男性から高い人気を集めました。
回答者からは、「春は自然を感じやすい季節であり、桜なども良いが海の渦など大自然を感じたいから。暖かくなり、行きやすくなったから」（20代男性／滋賀県）、「徳島の中で景色がきれいなところだから」（50代男性／千葉県）、「瀬戸内海の春風を感じながら、渦を見られるから」（50代男性／滋賀県）といったコメントがありました。
1位：鳴門の渦潮／75票1位は徳島観光の代名詞「鳴門の渦潮」でした。特に春は、1年の中でも大きな渦が見られるシーズンとして知られています。観潮船に乗って間近で体験する渦の迫力は圧巻。自然のエネルギーを肌で感じられるダイナミックな体験が、多くのアクティブ派男性の心をつかんだようです。
回答者からは、「春は渦潮がよく発生する季節だと聞いたことがある。大きいのを見たい」（60代男性／大阪府）、「有名な鳴門の渦潮を始めとして、徳島の自然を堪能してみたいため」（20代男性／大阪府）、「鳴門の渦潮に春（特に3月下旬〜4月）に行きたい理由は、年間で最も渦潮が大きく、迫力満点な『春の大潮』の時期だからです。気候が穏やかで観光しやすく、渦潮の直径が20〜30メートルに達する世界最大級の絶景を、船や遊歩道から快適に満喫できるベストシーズンです」（30代男性／京都府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)