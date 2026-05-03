45歳・新山千春、引き締まった美ボディ披露 反響相次ぐ「美しい」
タレントの新山千春（45）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。引き締まった美ボディがあらわとなったショットを公開した。
【写真】すごい！引き締まった美ボディを披露した新山千春
新山は「3年前にサンフランシスコで一目惚れしたブランドの@alo もあにも頼んでアメリカから買ってきてもらったりしてヨガとかピラティスの時に楽しみに着用してます！！この空間でyogaできた時間は色んな感情を手放せてリラックスできた時間でした。人柄が滲み出てるイヴァン先生のクラス！次回また楽しみに受けたいと思います」と記した。ファンからは「美しい」「めっちゃセクシー！」などといった感想が相次いで寄せられている。
新山は2004年12月、当時・読売ジャイアンツ選手だった黒田哲史氏と結婚。翌年7月に第1子となる長女が誕生するも、14年12月に離婚を発表した。その後、23年11月に日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』内で、外資系企業に勤務する一般男性との結婚を報告。当時新山は42歳、お相手は29歳で“年の差婚”でも話題を集めた。
【写真】すごい！引き締まった美ボディを披露した新山千春
新山は「3年前にサンフランシスコで一目惚れしたブランドの@alo もあにも頼んでアメリカから買ってきてもらったりしてヨガとかピラティスの時に楽しみに着用してます！！この空間でyogaできた時間は色んな感情を手放せてリラックスできた時間でした。人柄が滲み出てるイヴァン先生のクラス！次回また楽しみに受けたいと思います」と記した。ファンからは「美しい」「めっちゃセクシー！」などといった感想が相次いで寄せられている。
新山は2004年12月、当時・読売ジャイアンツ選手だった黒田哲史氏と結婚。翌年7月に第1子となる長女が誕生するも、14年12月に離婚を発表した。その後、23年11月に日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』内で、外資系企業に勤務する一般男性との結婚を報告。当時新山は42歳、お相手は29歳で“年の差婚”でも話題を集めた。