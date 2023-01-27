三笘薫がフル出場で奮闘も…欧州カップ戦を争う６位ブライトン、５連敗中の15位ニューカッスルに痛い敗戦。１−３で６戦ぶり黒星
現地５月２日に開催されたプレミアリーグ第35節で、三笘薫を擁する６位のブライトンが、15位のニューカッスルと敵地で対戦。三笘が２試合連続で先発した。
開始２分、三笘がゴール前の左サイドから早速決定機を創出。しかし、ラストパスを受けたヒンシュルウッドのダイレクトシュートはGKポープに阻まれる。
立ち上がりから押し気味に進めていたブライトンだが、12分に速攻を浴びると、前に出た守護神フェルブルッヘンのまずいスリップもあり、オスラに先制点を浴びる。
さらに24分にも、CKからバーンにヘッドで叩き込まれて被弾。公式戦５連敗中のニューカッスル相手に思いがけない展開となり、前半を０−２で終える。
後半に入って52分には、グロスのクロスに、右サイドにポジションを移した三笘がファーで反応。ビッグチャンスとなるも、トラップ時にハンドをしてしまい、得点に繋げられない。
それでも61分、テンポの良いパス回しからヒンシュルウッドが冷静にフィニッシュし、ブライトンがようやく１点を返す。
ここから一気に同点、逆転を目指して反撃を続けるなか、86分には途中出場の18歳コストゥラスがオーバーヘッドで鋭いシュートを飛ばすが、ポープの好守に遭う。89分にミンテが迎えた決定機もモノにできない。
その後、90＋５分にバーンにとどめを刺されるもう１点を加えられ、結局１―３でタイムアップ。欧州カップ戦の出場権を争うブライトンは６試合ぶりの黒星を喫した。下位相手に非常に痛い敗戦だ。なお、三笘はフル出場で奮闘した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】三笘薫＆超人気女優＆金メダリスト！ブライトン本拠地での貴重な３ショット
開始２分、三笘がゴール前の左サイドから早速決定機を創出。しかし、ラストパスを受けたヒンシュルウッドのダイレクトシュートはGKポープに阻まれる。
立ち上がりから押し気味に進めていたブライトンだが、12分に速攻を浴びると、前に出た守護神フェルブルッヘンのまずいスリップもあり、オスラに先制点を浴びる。
後半に入って52分には、グロスのクロスに、右サイドにポジションを移した三笘がファーで反応。ビッグチャンスとなるも、トラップ時にハンドをしてしまい、得点に繋げられない。
それでも61分、テンポの良いパス回しからヒンシュルウッドが冷静にフィニッシュし、ブライトンがようやく１点を返す。
ここから一気に同点、逆転を目指して反撃を続けるなか、86分には途中出場の18歳コストゥラスがオーバーヘッドで鋭いシュートを飛ばすが、ポープの好守に遭う。89分にミンテが迎えた決定機もモノにできない。
その後、90＋５分にバーンにとどめを刺されるもう１点を加えられ、結局１―３でタイムアップ。欧州カップ戦の出場権を争うブライトンは６試合ぶりの黒星を喫した。下位相手に非常に痛い敗戦だ。なお、三笘はフル出場で奮闘した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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