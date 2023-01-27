三笘薫がフル出場で奮闘も…欧州カップ戦を争う６位ブライトン、５連敗中の15位ニューカッスルに痛い敗戦。１−３で６戦ぶり黒星

三笘薫がフル出場で奮闘も…欧州カップ戦を争う６位ブライトン、５連敗中の15位ニューカッスルに痛い敗戦。１−３で６戦ぶり黒星