【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 黄金騎士ガロ・翔】 2027年1月発送予定 価格：17,600円 プレミアムバンダイ販売商品

特撮ドラマ「牙狼＜GARO＞」シリーズの「牙狼＜GARO＞ -GOLD STORM- 翔」より、主人公の道外流牙（どうがい りゅうが）が変身する「黄金騎士ガロ・翔」のアクションフィギュアが「S.H.Figuarts（真骨彫製法）」で発売されることが決定。現在プレミアムバンダイの魂ウェブ商店で予約を受付中。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 黄金騎士ガロ・翔」。2027年1月発送予定。価格は17,600円。プレミアムバンダイ販売商品

劇場版とTVドラマで展開された「牙狼＜GARO＞ -GOLD STORM- 翔」で、魔戒騎士の道外流牙がまとう黄金騎士ガロの鎧に蓄積されていた邪気が浄化されたことでその姿が変わり変化した黄金騎士ガロ・翔。雨宮慶太監督いわく、道外流牙が持つ荒々しさを具現化したのがこの鎧なのだという。

特徴的な襟や全身に攻撃的な意匠が入っているのが特徴

この「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 黄金騎士ガロ・翔」は、これまでS.H.Figuarts（真骨彫製法）などで多数商品化されてきた「牙狼＜GARO＞」シリーズのノウハウを詰め込んだ最新のアイテムで、撮影用スーツを制作した造形スタジオZOMBIE STOCK協力のもと、実物のスーツを徹底解析し、細部の形状を再現。特徴的な襟や大きく開いたの肩アーマーなど、この鎧ならではの意匠を忠実に立体化している。

スーツの現物の写真から起こした形状をそのまま反映している

サンプルの実物を見て驚かされるのはやはりその輝き。深みのあるゴールドを主体としたカラーは、鎧の各所に見られるエングレービング模様により、周囲の照明を乱反射して生きているようにきらめいている。作品を知っている人がその完成度に驚くのはもちろん、知らない人でもこの輝きは一見の価値がある。

非常に映えるカラーリングで、見る角度で輝きが乱反射する

ゴールドだけでなくシルバーやブラックの色分けにも注目

付属の武装「牙狼剣」の刃は、鎧とはまた違う金属的なグラデーション塗装によって鈍い輝きを放っている。写真にはないが、鞘に収めた状態の剣も付属していて、それぞれは交換用手首により、それぞれを手に持った状態も楽しめるようになっている。

牙狼剣の刀身や柄の模様も精密に再現している

現在予約受付中の「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 黄金騎士ガロ・翔」。ファンには満足できる完成度となるのは間違いないので、予約はお早めに。

・商品ページ

※TAMASHII NATIONS STORE TOKYOの展示内容は変更されることがあります。

(C)2015 雨宮慶太／東北新社