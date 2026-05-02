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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【祭り】改悪速報!!毎月500円もらえなくなる スルガ銀行スマ口座の改悪について」と題した動画を公開した。本動画では、ポイ活ユーザーに重宝されていたスルガ銀行「スマ口座」の特典プログラム改定について、その詳細と各種キャンペーンの最新情報を解説している。



動画冒頭でネコ山は、ポイ活における特典の改悪は付き物であると前置きしつつ、2026年8月1日から実施されるスルガ銀行「スマ口座」の特典プログラム改定について触れた。改定前は、PayPayなどのキャッシュレス決済へ1回につき1,000円以上チャージすると5円が還元され、毎月最大500円の現金を受け取ることができたが、この特典が終了する。ネコ山は自動化ツールなどでチャージを繰り返す手法に言及し、「お金くるくる回すだけですからね」と、改悪の背景を推測した。



一方で、スルガ銀行の口座自体は依然として有用であると説明。1つのアプリで最大6口座を一括管理できる利便性や、月末残高20万円以上で他行宛振込手数料が月10回無料になる点、「ことら送金」に対応しており10万円まで手数料無料で送金できる点など、メイン口座としての使い勝手の良さを強調した。また、Vポイント支店やANA支店など、他の提携支店の特徴も紹介している。



動画後半では、過去のポイ活案件のフォローアップが行われた。JQ SUGOCA JCBカードの「スマリボ」キャンペーンでは、20万円の利用で最大2万円がキャッシュバックされるが、リボ手数料を最低限の約50円（残高を5,001円残す）に抑える実践的な攻略法を伝授。さらに、りそな銀行やF NEOBANKのキャンペーンによる着金報告も行われ、着実に利益を積み重ねる様子を共有した。



ポイ活の環境は日々変化しており、キャンペーンの改定や終了にいち早く適応することが求められる。ネコ山は、「自分なりのヤバないペース見つけていきましょうよ」と視聴者に呼びかけた。今後のポイ活戦略や保有口座の活用方法を見直す上で、本動画の解説は大いに役立つだろう。