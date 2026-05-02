10代で約400万円のマイカー…俳優クォン・サンウの息子、運転中に父そっくりの一面が？

俳優クォン・サンウと女優ソン・テヨンの長男が、アメリカで本格的に運転を始めた。

5月2日、YouTubeチャンネル「Mrs.ニュージャージー ソン・テヨン」には、「息子ルッキとニュージャージードライブ」というタイトルの動画が公開された。

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ソン・テヨンは、週末の6時30分から、息子のサッカーの送迎ために素早く動き、「ほかの子たちは皆自分で運転して来た。ルッキも、早く練習させられると良いと思う」と明かした。

翌日もソン・テヨンによる送迎は続いたが、ついに数日後、ルッキくんが自ら運転して学校へ行くことになった。両手でハンドルをぎゅっと握った彼は、緊張を隠せなかった。

後ろで見守っていた母は、「今日中に学校に着くよね？」と冗談を言い、「よくやっているよ。朝だからむしろ楽なはず。車があまりいないから」と応援した。ルッキくんは、「それに、行く道のほうが簡単だ。帰る道より」と答えた。

（写真＝YouTubeチャンネル「Mrs.ニュージャージー ソン・テヨン」）

1枚目：ソン・テヨン

ルッキくんは、安定した実力で学校まで無事に到着して校内に入り、ソン・テヨンは、「これから私が運転して家に帰らなきゃいけないけど、ハンドルが汗でびっしょりだ。クォン・サンウさんの息子で間違いない、そっくり（笑）。2人とも緊張すると手汗がすごいから」と笑った。

これに先立ち、4月、ソン・テヨンはYouTubeチャンネルを通じて、新しく購入した中古車を公開していた。

彼女が選んだのは、「Jeep」のの2023年式ハイブリッドSUVモデルであった。新車価格は7000〜9000万ウォン（約740万〜960万円）台だが、中古車はそれよりもはるかに安価な3000万ウォン（約320万円）台半ばから4000万ウォン（約420万円）台後半であることが知られている。

（記事提供＝OSEN）

◇クォン・サンウ プロフィール

1976年8月5日生まれ。1998年にファッションモデルとしてデビューし、2001年にドラマ『おいしいプロポーズ』で俳優デビュー。2003年の主演映画『同い年の家庭教師』、2004年のドラマ『天国の階段』が大ヒットし、トップ俳優となった。『天国の階段』は日本でも放送されて、韓流スターとして人気を博した。以降もドラマや映画に多数出演。プライベートでは2008年に女優ソン・テヨンと結婚しており、2009年に長男が、2015年に長女が生まれている。

◇ソン・テヨン プロフィール

1980年8月19日生まれ。2000年に「ミス・コリア」でその名を知らせたことを機に、芸能界デビュー。2001年に放送されたドラマ『純情』で女優としての活動をスタートさせた。2008年に日本でも大きな人気を集めたトップ韓流スター、クォン・サンウと結婚した。現在は2児の母として、家族とともにニューヨークで暮らしている。