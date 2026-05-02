FRUITS ZIPPER・CANDY TUNEら集結「KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER」国立代々木競技場第一体育館で2DAYS開催決定
【モデルプレス＝2026/05/02】KAWAII LAB.主催イベント『KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER』が2026年7月10日・11日の2日間、国立代々木競技場 第一体育館にて開催されることが決定した。
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日本のポップカルチャーを牽引するアーティストを擁するカルチャープロダクションのアソビシステムが、日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト・KAWAII LAB.。FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET・MORE STARらが所属している。
6月21日には沖縄サントリーアリーナにて『KAWAII LAB. SESSION』の2年連続開催が決定しているほか、6月27日・28日に長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA、7月5日にゼビオアリーナ仙台にて本イベントが初開催。この夏、KAWAII LAB.が日本各地を熱く盛り上げる。（modelpress編集部）
『KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER Day1』
日程：2026年7月10日（金）
時間：OPEN 16：00／START 18：00
会場：東京都 国立代々木競技場 第一体育館
出演：FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、KAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTH
『KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER Day2』
日程：2026年7月11日（土）
時間：OPEN 15：00／START 17：00
会場：東京都 国立代々木競技場 第一体育館
出演：FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、KAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTH
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◆「KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER」国立代々木競技場第一体育館で開催決定
日本のポップカルチャーを牽引するアーティストを擁するカルチャープロダクションのアソビシステムが、日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト・KAWAII LAB.。FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET・MORE STARらが所属している。
◆「KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER」開催概要
『KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER Day1』
日程：2026年7月10日（金）
時間：OPEN 16：00／START 18：00
会場：東京都 国立代々木競技場 第一体育館
出演：FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、KAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTH
『KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER Day2』
日程：2026年7月11日（土）
時間：OPEN 15：00／START 17：00
会場：東京都 国立代々木競技場 第一体育館
出演：FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、KAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTH
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