お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（３３）が１日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」に生出演。第２子女児の誕生を報告した。

せいやは相方・粗品とのトーク中、突然「娘も生まれましたからね」とサラリと報告。粗品は「えぇぇ！？いやいやいや、サラっと言うたけど。おめでとう」と驚きながらも祝福した。

２０２３年にも、第１子が誕生したことを同ラジオで報告していたせいやは「２人目なんでね、大々的に『産まれましたー！』って言うのも恥ずかしいんで」。粗品から「娘って言っていいんや？」と聞かれると「娘って言ったなぁ、俺。言わんとこうと思ってたのに…まぁまぁまぁ」と苦笑。

生まれたのは「今日ですね。ルミネ前」と明かし「（妻が）電話でね、大阪で里帰りしてたんで。緊張したなぁ、電話で生まれる瞬間聞いてたんやけど、ほんまに心拍音みたいなの聞こえて。現場の緊迫した状態だけ聞こえるからさ、Ｍ―１でめくる時くらい『いけー！』みたいな」と振り返った。

また、この日はタレントの藤田ニコルも第１子を出産したことを報告していた。番組で共演していたせいやは「にこるんも今日産まれてんな。全く同じ日に。すごいよな」と喜んでいた。