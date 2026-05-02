敵地パドレス戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は1日（日本時間2日）、敵地パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席でメジャー単独トップの13号3ランを放つなど、3打数1安打3打点でチームは8-2で勝利した。試合後、同僚のコルソン・モンゴメリー内野手が村上を絶賛した。

豪快にかっ飛ばした。3-0の2回2死一、三塁の場面、7球目を捉えた打球は右中間スタンドへ一直線。打球速度111.1マイル（約178.8キロ）、413フィート（約125.9メートル）の一発で敵地は騒然。味方ベンチは大盛り上がりだった。

ホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」試合後、この試合で4番を務め、5回に2ランを放ったモンゴメリーの場内インタビューを放送。村上の存在について「彼の存在はチームにとって大きな力になっている。他の選手の打点を稼ぐことに対するプレッシャーを軽減してくれるんだ。そしてたったひと振りで試合の流れを変え、点差を広げてくれる。これからも打ってほしいね」と称えた。

本塁打を放った後はベンチで村上と寿司を食べるようなパフォーマンスも披露した。「昨晩一緒にディナーに行って、スシをたくさん食べたからスシに関係することだと思うんだけど、よく分からないんだ」と話していた。

3試合ぶりに飛び出した一発で、メジャー本塁打争いでは12本で並んでいたアーロン・ジャッジ（ヤンキース）、ヨルダン・アルバレス（アストロズ）を抜き去り、単独トップとなった。



（THE ANSWER編集部）