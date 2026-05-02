長田成哉、結婚を発表「より骨太に、より誠実に」 『科捜研の女』相馬涼役や『リュウソウジャー』ナダ役など
俳優の長田成哉（36）が2日、自身のXを更新。結婚を発表した。
【画像】長田成哉が結婚を発表した文面「より骨太に、より誠実に」 『科捜研の女』相馬涼役や『リュウソウジャー』ナダ役など
Xで長田は「ご報告」と文面を掲載。そこでは「ご報告です。このたび、かねてよりお付き合いさせて頂いておりましたパートナーと入籍いたしました」と発表。「守るものが増えた今、俳優としても、人としても、より骨太に、より誠実に、作品へ向き合っていけるよう精進してまいります。今後とも、よろしくお願いいたします」とさらなる飛躍を誓っていた。
長田は『科捜研の女』シリーズに相馬涼役で出演。『騎士竜戦隊リュウソウジャー』（2019）ではナダ／ガイソーグ役を好演し、人気を集めた。
【画像】長田成哉が結婚を発表した文面「より骨太に、より誠実に」 『科捜研の女』相馬涼役や『リュウソウジャー』ナダ役など
Xで長田は「ご報告」と文面を掲載。そこでは「ご報告です。このたび、かねてよりお付き合いさせて頂いておりましたパートナーと入籍いたしました」と発表。「守るものが増えた今、俳優としても、人としても、より骨太に、より誠実に、作品へ向き合っていけるよう精進してまいります。今後とも、よろしくお願いいたします」とさらなる飛躍を誓っていた。
長田は『科捜研の女』シリーズに相馬涼役で出演。『騎士竜戦隊リュウソウジャー』（2019）ではナダ／ガイソーグ役を好演し、人気を集めた。