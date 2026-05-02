ドジャースの佐々木朗希投手が明日、日本時間3日のカージナルス戦3連戦の2戦目に先発予定となっています。2日の初戦で今季初の3連敗を喫したチームの悪い流れを止めることができるか注目です。

佐々木投手は今季ここまで5試合に登板し1勝2敗、防御率6.35の成績を収めています。前回登板となった26日、カブスとの3連戦の2戦目では、鈴木誠也選手の4号ソロなど、3本のホームランを浴びましたが、味方打線の大量援護もあり、5回4失点で今季初勝利を飾りました。自身のボブルヘッドデーで力投し、2025年5月4日のブレーブス戦以来、357日ぶりの白星を挙げ、初戦を落としたチームの悪い流れを断ち切りました。

対するカージナルスは25歳右腕のマグリビ投手が先発。今季6試合で1勝2敗、防御率2.97の成績を残しています。前回登板は27日のマリナーズ戦で、6回1失点も勝敗はつきませんでした。2日の初戦でカージナルス打線は12安打7得点と好調。その相手に対し、粘り強い投球を披露することができるか大きな期待がかかります。