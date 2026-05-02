「マーガリンは体に悪い」といわれる本当の理由とは！？【脂質の話】

「マーガリンは体に悪い」といわれる本当の理由

「植物由来＝ヘルシー」という幻想

焼きたてのトーストにマーガリンをひと塗り―普段からパンをよく食べるご家庭にとっては日常のありふれた光景ですが、そこに家族の健康を脅かす落とし穴が隠れているのです。

バターの代替品として日本では広く普及しているマーガリン。なめらかで扱いやすく、価格も手頃、しかも植物性で身体によさそうなイメージも手伝って、好んで選ぶ人も少なくありません。

ですが、その実態は、トランス脂肪酸を非常に多く含んだ「不自然な油」なのです。トランス脂肪酸の摂り過ぎは心臓病、糖尿病などの発症リスクを高めるとして、米国やオランダではマーガリンの販売、食品への添加が禁止されています。

では、味や使用感もよく似ているファットスプレッドなら大丈夫かというと、決してそんなことはありません。

マーガリンの水分量を多くし、よりなめらかにしたものがファットスプレッドの正体だからです。

最近では、子供向けにチョコレートやフルーツの風味を添加した、パンに塗って食べるホイップクリームなども出回っていますが、じつはこれらの正体もファットスプレッドです。安価で食べやすいのは魅力ですが、当然、身体によいものではありません。大切な家族の健康を守るためにも使用は控えるべきでしょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脂質の話』監修：守口徹