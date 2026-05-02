足のストレッチをしていたはずなのに、なぜか急にシャットダウンしてしまって…？まるで電池が切れてしまったかのように突然動きを中断するおもしろい猫の光景は6千3百回を超えて表示され、770件以上のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『足を伸ばして座っている猫』を見ていたら…突然すぎる『電池切れの瞬間』】

電池切れは突然に

X（旧Twitter）アカウント『@surside_kny』に投稿されたのは、突然動きを止めてこてんと転がる猫の姿です。動画に登場するのは、かっこいいブラックスモークの毛色を持つ「ねよん」ちゃん（元保護猫、推定5歳）。とてもおっとりした性格のかわいい男の子です。

この日ねよんちゃんは、右足を斜め上にピーンと伸ばしながら横座りしていたのだそうです。ストレッチなのか、気まぐれなのか、その姿勢だけでも十分かわいいのに--次の瞬間、まるで電源が落ちたかのように、こてん、と横倒しになったといいます。

倒れた後も謎ムーブ

倒れた直後、ねよんちゃんは伸ばしていた右足をぷるぷるぷる……と超高速で震わせたのだとか。本にゃん（本人）は完全に無意識な様子なのにその足の動きがあまりにも小刻みすぎて、見ているとつい吹き出しそうになってしまいます。

その後ねよんちゃんは横になったままで頭をきょろきょろ、くるくるとせわしなく動かし、「え？今なにが起きた？」「ここどこ？ぼくは何してたっけ？」 とでも言いたげな表情を見せたとのこと。ねよんちゃんの、“足ピーンからの高速ぷるぷる頭きょろきょろ”という一連の流れは、たくさんの人々に癒しと笑いを届けることとなったのでした。

Xアカウント『@surside_kny』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「パチッ！とスイッチが切れたねw」「コロンもピーン！もかわいい」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@surside_kny」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。