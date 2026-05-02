寝室をドアなしでオープンに 母の住宅も洗面所＆トイレ＆浴室も仕切りなし 眺めと使いやすさにこだわった二世帯住宅 3日放送『となりのスゴイ家』

寝室をドアなしでオープンに 母の住宅も洗面所＆トイレ＆浴室も仕切りなし 眺めと使いやすさにこだわった二世帯住宅 3日放送『となりのスゴイ家』