寝室をドアなしでオープンに 母の住宅も洗面所＆トイレ＆浴室も仕切りなし 眺めと使いやすさにこだわった二世帯住宅 3日放送『となりのスゴイ家』
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）が3日放送される。今回は「眺めと使いやすさにこだわった二世帯住宅」が登場する。
【スゴイ家】寝てる!?快適すぎてくつろぐアンガールズ田中
田中と遼河が訪れたのは東京都大田区。2022年築、木造3階建て、敷地面積は163.4平方メートル、27.2坪の住宅だ。この自宅に家主は妻の家族とともに暮らしている。
子世帯の玄関は2階に。入ると、14帖のLDKが広がる。吹き抜けは夫のリクエストで、天井高約5メートルだ。
眺めにこだわっている自宅ということで、リビングの窓からは隣家の竹林が見える。ラッキーな景色を楽しめる。
さらにキッチンの窓からはサクラの景色が。これも隣家で、“ラッキー”な景色が広がっている。
キッチンのシンクの位置もサクラの景色に合わせて、角度をこだわっている。三角の収納は両側から物が取り出せる。
以前は社宅に住んでいた家主。子どもが大きくなってマイホームを検討し始めたという。実家を取り壊して二世帯住宅にすることにした。
浴室は窓を設けて明るい。田中は浴槽に入ると「いいな〜開放感が違うね」と話した。
夫の書斎は4.5帖。漫画やテレビがあり、仕事や趣味に没頭できる個室になっている。
寝室はドアなしでオープンに。家主は「リビングから見た吹き抜けを広く取りたかった」と理由を明かした。ここからもサクラの景色が見える。
天気のいい休日はバーベキューもするというバルコニーも開放感に優れている。
1階の母の住宅は一人で過ごしやすい広々ワンルームだ。寝室は6帖。両サイドはクローゼットになっている。
キッチンも低い造りになっており、母の高さに合わせた構造になっている。
洗面脱衣所、トイレ、浴室も全て仕切りなし。遼河は「素敵なお風呂！」と歓声を上げた。
住んでみて分かった失敗点は、壁が高くて日差しが限定的な関係で植物が育たないことだという。
番組では「8つの小屋で家族がつながる家」も放送される。
【スゴイ家】寝てる!?快適すぎてくつろぐアンガールズ田中
田中と遼河が訪れたのは東京都大田区。2022年築、木造3階建て、敷地面積は163.4平方メートル、27.2坪の住宅だ。この自宅に家主は妻の家族とともに暮らしている。
眺めにこだわっている自宅ということで、リビングの窓からは隣家の竹林が見える。ラッキーな景色を楽しめる。
さらにキッチンの窓からはサクラの景色が。これも隣家で、“ラッキー”な景色が広がっている。
キッチンのシンクの位置もサクラの景色に合わせて、角度をこだわっている。三角の収納は両側から物が取り出せる。
以前は社宅に住んでいた家主。子どもが大きくなってマイホームを検討し始めたという。実家を取り壊して二世帯住宅にすることにした。
浴室は窓を設けて明るい。田中は浴槽に入ると「いいな〜開放感が違うね」と話した。
夫の書斎は4.5帖。漫画やテレビがあり、仕事や趣味に没頭できる個室になっている。
寝室はドアなしでオープンに。家主は「リビングから見た吹き抜けを広く取りたかった」と理由を明かした。ここからもサクラの景色が見える。
天気のいい休日はバーベキューもするというバルコニーも開放感に優れている。
1階の母の住宅は一人で過ごしやすい広々ワンルームだ。寝室は6帖。両サイドはクローゼットになっている。
キッチンも低い造りになっており、母の高さに合わせた構造になっている。
洗面脱衣所、トイレ、浴室も全て仕切りなし。遼河は「素敵なお風呂！」と歓声を上げた。
住んでみて分かった失敗点は、壁が高くて日差しが限定的な関係で植物が育たないことだという。
番組では「8つの小屋で家族がつながる家」も放送される。