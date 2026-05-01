元AKB48／SKE48の山内鈴蘭（31）が1日、SNSなどで結婚を発表した。自身のユーチューブチャンネル「鈴蘭ゴルフチャンネル」では「大事なご報告となります」と題し、結婚相手とのなれそめなどを明かした。

山内が「私、山内鈴蘭、なんと結婚しました」と左手薬指にキラリと輝く結婚指輪を披露して始まった。

結婚まで至った経緯などにも答えた。

Q どれくらいのお付き合いから結婚までに流れは

山内 ずっと、結婚いつするの？ といろいろなファンの方から言われていて、機会があればねえとかはぐらかしていたわけじゃないんですけれど、自分がまさか結婚するっていう未来を想像していなかったので、自分でもビックリしているし、いまやっと実感湧いているくらいなんですけど。14歳でAKB48に入って、卒業したのが27歳。14年くらいアイドルやっていて、卒業してからはゴルフにまっすぐになれる時間が増えて、さまざまな交流も増えて。その中で7、8年くらいお世話になっているご夫婦が『鈴蘭ちゃんさ、これだけゴルフ好きだったら、すごいゴルフが大好きでお仕事もすごい成功している方がいるんだけど、ご紹介してもいい？』って言われて、一緒にゴルフに行くことになって。そこに来たのが今の旦那様。

Q ゴルフで出会ってどうして恋愛に発展していったんですか

山内 私が車を持っていないんでお迎えに来てもらったんですね。知り合いのご夫婦と旦那様の3人で迎えに来てくれた時に、後ろのドアがパアーと開いて、彼が降りてきた時、全部がスローモーション。長い左足、右足、みたいな。はじめましてなのに、緊張している私に、朝からMCかのように車内を盛り上げてくれて。彼も人見知りなところもあるんですけれど、人とお話しすることは私も彼も大好きなので、空気を読んで和ませてくれたのが、すごく私にとっては好印象で、最初から100点満点だったんです、私の中で。

Q どうやって旦那様をいとめたんですか

山内 ゴルフ行った後にそのままお食事に行って、また次の日もみんなでご飯しようよみたいな話になったんですよ。2日連チャンお話しする機会があって。私は飲み足りなくて、もうちょっと食べたいし飲みたいなと思って、彼をラーメン行かないって誘ったの。〆のラーメン食べて、そこでも瓶ビール3本くらい飲んだんだけど、付き合っていただいたし、ここは私がと思って、彼がおトイレ行っている間に支払いは済ませておいたんです。彼に「女性におごっていただいたの初めてかもしれない」「ビックリした」と言われて。ギブ＆テイクみたいなところは大事だと思っているから、そこに彼はグッときてくれたんじゃないかなと思います。射止めたい人、一発おごりましょう。

Q プロポーズはいつ

山内 （再び結婚会見のような形で指輪を披露し）1年前。（指輪を）見てほしいんですもん。嬉しいじゃないですか。私よりも彼のほうがジュエリーすごく詳しくて。どっちかというと私のほうが男っぽくて、彼のほうが女性らしさや繊細な部分をすごい持っているから。

Q 1年前にプロポーズされて発表まで期間が空いているのはなぜ

山内 半年くらいは価値観の擦り合わせとか話し合う時間に設けていたので、けっこう時間がたっちゃいましたね。私は結婚しても仕事とは続けていきたいし、お金の部分だったり、恋愛と結婚は大きく違うと思うので、結婚してからどういう結婚生活を送りたいかとか、半年間かけて2人で練り練りしたって感じですかね。彼は何が素晴らしいかって、話し合うことができるんですよ。話し合うことを後回しにしない人なので、そこはなんか良かったなと思っていますね。結婚してからもいろいろあると思うんですけれど、寄り添いながら2人の形をつくっていける人と出会えて本当に良かったなと思っています。

Q ユーチューブチャンネルは続けるんですか

山内 続けたい。芸能界にもゴルフのお仕事にも夢があるので、ぜひ皆さん、応援していただけるとうれしいです。

出会いは知人の紹介で、一目ぼれ。ラーメン店でのやりとりや価値観で急接近したという。プロポーズは1年前で、そこから結婚生活に向けた話し合いを重ね、今に至ったようだ。今後も芸能活動は変わりなく続けていく。「ゴルフも恋もまんぶり〜」の言葉で締めた。

サムネイルでは「結婚します」とし、ユーチューブでカメラマンを務める兵頭てつ兄とのツーショット写真をアップ。冒頭ではあたかも2人が結婚したようなボケタイムもあった。てつ兄の提案だったが、結婚相手も「いいじゃん」と認めてくれたことも寛大で優しいところがにじみ出ているという。

インスタグラムでもゴルフ場でお相手の男性と手をつなぐツーショットも公開。「困難には寄り添い、楽しいときには共有し、言葉にすることの大切さを知りました。まだまだ未熟ではございますが、何事にも楽しむ気持ちを大切に、共に人生を歩んでいけたらと思います」などと伝えた。

山内は09年、9期生としてAKB48に加入。14年にSKE48に移籍し、21年にグループから卒業した。ゴルフ好きで、ソロでゴルフ関連の仕事でも活躍している。