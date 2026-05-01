「ヤクルト１６−５ＤｅＮＡ」（１日、神宮球場）

ヤクルト・丸山和郁外野手（２６）がサイクル安打を達成。６打数５安打１打点の大暴れで勝利に貢献した。

二塁打にリーチをかけて迎えた七回の第５打席。左前にフラフラと上がる飛球がポトリと落ち、ボールが高くはずむ間に二塁へ到達した。

第１打席は左邪飛だったが、右前打、右中間三塁打、五回には２号ソロ。７点リードの七回に記録を達成した。

お立ち台では「食らい付いていってよかった。結果が出て良かった」と笑み。「ベンチからツーベース狙えと言われ、狙って打てるもんじゃねえよと思いながら（笑）。当たりは良くなかったが神風が吹いてくれた」とうなずいた。

好調の原動力を問われると、「実は１９日にパパになりました」と告白し、ファンからどよめきとともに盛大な拍手が送られた。照れ笑いを浮かべ、「これからも頑張っていきたいと思います」とうなずいた。

ＮＰＢ史上７３人目、７８度目の快挙達成。丸山は二塁ベース上で花束を受け取り、神宮はお祭り騒ぎとなった。

◆丸山和郁…１９９９年７月１８日生まれ、２６歳。左投げ左打ち。前橋育英−明大。２０２１年ドラフト２位。