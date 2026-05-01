ホンダ“新型”「カクカクSUV」って？

ホンダは2026年3月、大型SUV「パスポート」の日本市場導入を正式に発表しました。

北米市場で実績を持つモデルということもあり、国内でも早くから関心が高まっています。

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今回導入されるのは、オフロード性能を強化した上級グレード「トレイルスポーツ エリート」です。

発売は2026年後半から順次始まる予定で、ホンダのSUVラインナップにおける新たな選択肢として注目されています。

北米生産車らしい堂々としたボディと、本格的な悪路走破性能を両立している点が特徴で、北米仕様のボディサイズは全長4864mm×全幅2017mm×全高1857mmと、トヨタ「ランドクルーザー300」を上回るワイドなプロポーションとなっています。

最低地上高も211mmを確保し、スズキ「ジムニー」を超えるクリアランスを備えています。

パワートレインには最高出力285hpの3.5リッターV型6気筒エンジンを採用し、10速ATと4WDシステムを組み合わせています。

専用18インチホイールやオールテレーンタイヤ、スキッドプレートなどを装備し、外観はタフで精悍な印象です。

インテリアも広い居住空間と快適装備を備え、上級グレードらしい質感が追求されています。なお、日本導入モデルは左ハンドル仕様となる見通しです。

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パスポート トレイルスポーツ エリートについて、販売店にはどのような声が届いているのでしょうか。

都内のホンダ販売店担当者は「近年のホンダ車にはなかったフルサイズSUVとして、多くの関心をいただいています」と話します。

ランドクルーザー300のユーザーを含むアウトドア志向の層からも「ぜひ乗ってみたい」という声が寄せられ、海外専用モデルらしい無骨さが支持されているといいます。

ユーザー反響の声としては、「乗ってみたい」「無骨さがいい」「こういう大型SUVを 待っていた」といった期待の声が多く寄せられています。

また、「詳細を早く知りたい」「楽しみ」「絶対欲しい」といった発売情報を求める声も目立ち、関心の高さがうかがえます。こうした反応を受け、今後のホンダ公式発表にも注目が集まりそうです。