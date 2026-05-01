この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が、「【銀座ランチ】東銀座駅直!歌舞伎座の真上にある創業170余年老舗海苔店のランチ 俵むすびランチと金土日限定雛ちらしランチがおすすめ」と題した動画を公開した。動画では、東銀座駅直結の歌舞伎座の上に位置する、超穴場の大人ランチスポット「寿月堂 銀座歌舞伎座店」を紹介している。



「寿月堂 銀座歌舞伎座店」は、歌舞伎座タワーの5階に位置し、建築家・隈研吾氏が手がけた3,000本もの竹に包まれた独創的な空間が広がっている。目の前には歌舞伎座屋上の日本庭園が見え、雨の日でも濡れずにアクセスでき、しっとりとした情緒あふれるロケーションとなっている。



動画内で注目を集めるのは、1854年創業の老舗「丸山海苔店」が贈る最高級の海苔を使用したランチメニューだ。金、土、日曜日限定の「雛ちらしセット」は、宝石箱のように華やかな見た目が特徴で、自分へのご褒美タイムにぴったりの一品となっている。お重の下の段には、特製フィナンシェが隠されているという二重箱のサプライズも用意されている。



一方、平日一番人気の「俵むすびランチ」では、職人御用達の最高級海苔を、自分で贅沢におむすびに巻いて味わうことができる。映像には、海苔で俵むすびを包む様子が収められており、「パリパリ感がたまらない」と、その食感と口いっぱいに広がる磯の香りを絶賛している。



帰りは五右衛門階段を降りて、歌舞伎座の歴史に触れられる「思い出の回廊」を巡るのがお決まりのコース。美味しい食事の後は充実した手土産を選ぶこともできる。都会の喧騒を離れ、極上の癒やしと美食を堪能するランチタイムは、思わずリピートしたくなる至福の時間となるだろう。