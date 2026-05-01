【【⚠メンヘラ注意⚠】地雷系彼女とおうちでイチャイチャしよっか♡】 5月1日 発売 価格：1,320円（セール価格：990円）

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viviONが運営するVTuberグループ「あおぎり高校」は5月1日、同グループ所属のタレント・音霊魂子さんが主演を務める音声作品「【⚠メンヘラ注意⚠】地雷系彼女とおうちでイチャイチャしよっか♡」を発売した。価格は1,320円で、5月28日までは期間限定で25％オフとなる990円で販売される。

本作はメンヘラ地雷系彼女の「たまこ（CV.音霊魂子さん）」との”おうちでーと”が楽しめる作品。映画鑑賞や耳かき、マッサージなどを通じていちゃいちゃできるが、彼女は愛情ゆえに「一緒にいるときにスマホをみると機嫌が悪くなる」「連絡が来ないと不安になる」「構う時間が不足すると情緒が不安定になる」など、注意事項も多数。いちゃいちゃ具合や危険な一面も垣間見えるサンプルが商品ページにて公開されている。

なお、本作には購入特典として「おまけメンヘラトラック『ね…君も、幸せ?』が付属するほか、5月28日までの早期購入特典として制作裏話や収録の感想が語られる「フリートーク」が配信される。また、それぞれ300、500、1,000、1,500、2,000DLを達成するごとに、追加特典として「地雷系彼女の溺愛ミニボイス♡」の配信が開始される。

□DLSite「【⚠メンヘラ注意⚠】地雷系彼女とおうちでイチャイチャしよっか♡」のページ