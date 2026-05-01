近年の音楽シーンにおいて、国境を越えたコラボレーションはもはや珍しいトピックではなくなった。しかし、その“質”はここ数年で徐々に変化を遂げている。日本の音楽シーンに限って言えば、かつての海外アーティストとの共演といえば、日本人アーティストが全編英語で歌唱するか、あるいは海外アーティスト側に招かれる形で数行のバースを加えて彩るなど、どこか記号的な交流が主流であった。しかし、2026年現在はより深化した、対等な関係性による“バイリンガルデュエット”が目立つようになってきている。先日リリースされたチャーリー・プースと宇多田ヒカルによる「Home (feat. Hikaru Utada)」は、その象徴的な一例と言えるだろう。

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「Home (feat. Hikaru Utada)」には、日本語と英語が分断されることなく、ひとつの楽曲のなかで溶け合うような新しい手触りがある。なぜ今、母国語を互いに尊重し合うバイリンガルなスタイルが急増しているのか。本稿では、そのスタイルにおける多様性の現在地を考察したい。

この潮流の背景を考える上で避けて通れないのは、グローバルヒットにおける非英語圏楽曲の躍進だ。バッド・バニーに代表されるラテントラップのヒット、そしてK-POPの隆盛。これらは英語で歌わなければ世界に届かないというかつての鉄則を崩す一端になった。意味が完璧に理解できずとも、その言語が持つ特有の響きやフロウをひとつのテクスチャーとして楽しむ。その土壌が生まれつつある今、アーティストも無理に言語を統一する必要がなくなったという側面もあるのだろう。母国語を活かすことが、アーティストとしてのアイデンティティを示す重要な要素となっているのだ。

星野源と韓国のラッパー、イ・ヨンジによる「2 (feat. Lee Youngji)」は、まさにその好例だ。日本語と韓国語がスリリングに交差するこの楽曲では、楽曲にリズムと色彩を与えるパーツとして言葉の違いを活用している。さらに注目すべきは、招聘された側が母国語で歌唱するコラボレーションが増えている点だ。ZICOと幾田りらによる「DUET」では、互いの言語圏をクロスオーバーさせるような歩み寄りが見られる。単に人気があるからコラボするというビジネスライクな関係ではなく、相手の文化に敬意を払い、自らもその響きを体現しようとする。この歩み寄りの姿勢こそが、コラボレーションを次のステージへと押し上げている要因ではないだろうか。

こうした変化の根底にあるのは、昨今の社会全体における多様性の尊重だ。異なるバックグラウンドを持つ者同士が、一方がもう一方に同化するのではなく、互いの“個”を維持したまま共存する。その理想的な形が、今のバイリンガルデュエットには反映されている。

また、ストリーミングサービスの普及による音楽体験のフラット化も、この傾向を加速させている。アルゴリズムの改革によって世界中の音楽がシャッフルされる現代において、言語はもはやジャンルを分ける境界線ではないのだ。今の若いリスナー層にとって、TikTokやInstagramといったSNSのタイムライン上をさまざまな言語が混ざり合って流れていくのは日常だろう。彼らにとって、バイリンガルな楽曲は特別な実験ではなく、リアリティのある世界の日常を反映したサウンドトラックでもあるのだと思う。宇多田がチャーリーと「Home (feat. Hikaru Utada)」で響かせたハーモニーは、豪華共演という話題性にとどまらない、極めてプライベートで親密な響きを持っていた。それは、物理的な距離や言語の差異を音楽という共通言語が鮮やかに無効化できることを証明している。

バイリンガルデュエットの増加は、音楽がより“個”の真実に基づいた表現へとシフトし、同時に他者への深い敬意を内包し始めた証左である。“J-POP”という枠組みで語られる日本の音楽も、こうしたコラボレーションを通じて、より広大な、そしてより多様な“グローバルポップ”の海へとシームレスに繋がっていくのだろう。言葉が混ざり合い、境界が曖昧になっていく。その先に待っているのは、特定の言語に支配されない、より自由で豊かな音楽の未来だ。バイリンガルデュエットの隆盛は、言語の壁という呪縛から解き放たれ、音と感性のみで対話できる可能性を示唆している。

（文＝Z11）