【ユニクロ最新チラシ】5月1日からは「エアリズムコットンT」や「プレミアムリネンシャツ」などがお買い得！3日間限定でGWに活躍する注目アイテムが値下げ中。

ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。

2026年5月1日から3日までのチラシは、「明日5／2（土）から5連休突入！ 号外」。ゴールデンウィークのお出掛けに外せない一軍アイテムが嬉しい値下げです。エアリズムコットンTやプレミアムリネンシャツ、タックワイドパンツなどの注目作を特別価格で手に入れるチャンスです！

その他、最旬ワンピやエアリズムインナーやUVカットアイテムなど見逃せないアイテムもお買い得。ゴールデンウィークの予定がある人もない人も、ユニクロへ出掛けてみるのが良さそうなラインアップです。

中でも特に注目のアイテムを厳選して紹介します。

デザインも着心地も一切の妥協なし！

●エアリズムコットンT（期間限定価格1290円）

ドライ機能にすぐれたエアリズムの素材を使用した「エアリズムコットンT」は、汗をかいてもサラリと快適な着心地。

リラックス感漂うボクシーシルエットや長さに前後差のある裾、サイドスリットといったさりげないディテールで、1枚でもサマになります。

ちょうど良い丈感でインしてもしなくてもバランスよくスタイリングか決まるうえ、パンツともスカートとも相性は抜群。着回し力◎のTシャツはお得なこの機会に"色ち買い"するのもアリ。

●ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツ（期間限定価格1990円）

ウルトラストレッチ機能×汗をかいても快適なエアリズムの素材を使用したジョガーパンツ。

全方位に自在に伸びて動きやすく、汗をかいても肌にはりつかず快適な履き心地が持続します。アクティブに動くゴールデンウィークや夏のあらゆるシーンに活躍します。

クリーンなデザインで、タウンユースはもちろん、オフィスコーデにも馴染みます。

●タックワイドパンツ（期間限定価格2990円）

タックとセンタープリーツで自然にスタイルアップ＆上品見えまで叶える名品パンツ。縦にも横にも伸縮性があり、ウエストにもストレッチが効いているので、見た目以上に動きやすさも◎。

合わせるアイテム次第でカジュアルにもきれいめにも着られるので、1本持っていると便利。これからの季節はもちろん、オールシーズン使えるのも嬉しいポイント。お得なこの機会にゲットしておきたい本命アイテムです。

「プレミアムリネンシャツ」（2990円）のほか、5月7日までは「エアリズムコットンTワンピース」(1990円)、UNIQLO：C「コットンキュロット」（2990円）といった最旬アイテムも嬉しい値下げです。

さらに、7日までは1枚2490円の「ブラトップ」が2枚で3990円、そして1枚2990円の「ポロシャツ・ニットポロセーター」が2枚で4990円と、まとめ買いすることでお得になるアイテムが登場中。エアリズムインナーやUVカットグッズなどの高機能アイテムもお買い得です。

また、「エアリズムコットンT」（790円）、「パフスリーブT」（990円）などのキッズアイテムや、「タンクトップ（2枚組）」（790円）、「ボディスーツ（ノースリーブ）」（590円）などのベビーアイテムも、5月1日から3日までの特別価格で登場しています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部