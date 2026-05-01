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海外不動産投資家の宮脇さき氏が紐解く中東戦争の知られざる背景…かつて同盟国だったイランとイスラエル

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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「米国・イラン戦争はいつ終わる!?今後の行方を解説します！【世界史解体新書コラボ】」と題した動画で、世界史YouTuberの土井昭氏をゲストに迎え、中東情勢の現状やイラン・イスラエル間の紛争の歴史的背景について詳しく解説している。



動画の冒頭で宮脇氏は、ミサイル飛来が報じられたドバイの状況に言及。現地の防空システムが機能していることに触れ、「メディアというのは危険だなみたいなのを見せたい」と、報道と現地のリアルな温度差について指摘した。



続いて話題は、中東で続く紛争の根本的な原因へと移る。世界史に精通する土井氏は、かつてイランとイスラエルは「事実上の同盟国だった時期がある」と語り、テヘランとテルアビブ間で直行便が飛ぶほどの協力関係にあった歴史を明かした。しかし、1979年に起きたイラン革命によって状況は一変する。親米だった王政が打倒され、イスラム教を中心とした国造りを目指すホメイニ師が実権を握ったことで、イランは明確に「反アメリカ、反イスラエルを掲げる」ようになったと解説した。



さらに土井氏は、現在の戦争の行方について「歴史的に見ると長引くんじゃないかなと考えられる」と推測する。その背景として、イスラエルのネタニヤフ首相が自身の汚職問題による不逮捕特権を維持するために「戦争を続けたい」と考えている点や、軍事産業の利益、領土拡大を狙う過激派の存在などを列挙し、複雑に絡み合う思惑が早期解決を阻んでいると分析した。



動画の終盤では、土井氏が執筆した書籍が一時発売停止になったという裏話も披露された。最後に宮脇氏は「表面的なニュースだけでは見えてこない歴史の深層を知ることが重要である」と動画を締めくくった。